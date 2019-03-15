Актау вошел в тройку городов-лидеров по стоимости услуг дошкольных учреждений

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За год стоимость услуг детских дошкольных учреждений Актау, как сообщает сайт, выросла на 6,2 процента. В 2018 году одно посещение дошкольного учреждения обходилось в 981 тенге.
В марте текущего года услуги детских садов Актау, по сообщению аналитического портала, обошлись родителям в среднем 1042 тенге за посещение.
Лидером по ценам на услуги дошкольных учреждений стала Астана - 1 940 тенге за посещение.
На втором месте Алматы - 1 686 тенге за посещение.
Самая низкая цена на услуги дошкольных учреждений зарегистрирована в Туркестане - 325 тенге за посещение.
По данным аналитического сайта Energyprom, в последние годы количество дошкольных организаций в Казахстане растёт. Так, за пятилетку их число увеличилось с 7,7 тысяч до 10,3 тысяч. Численность детей выросла с 634,5 тысяч до 880,9 тысяч. Количество педагогов также увеличилось - с 69,7 тысяч до 94,8 тысяч работников.
В марте текущего года услуги детских садов Актау, по сообщению аналитического портала, обошлись родителям в среднем 1042 тенге за посещение.
Лидером по ценам на услуги дошкольных учреждений стала Астана - 1 940 тенге за посещение.
На втором месте Алматы - 1 686 тенге за посещение.
Самая низкая цена на услуги дошкольных учреждений зарегистрирована в Туркестане - 325 тенге за посещение.
По данным аналитического сайта Energyprom, в последние годы количество дошкольных организаций в Казахстане растёт. Так, за пятилетку их число увеличилось с 7,7 тысяч до 10,3 тысяч. Численность детей выросла с 634,5 тысяч до 880,9 тысяч. Количество педагогов также увеличилось - с 69,7 тысяч до 94,8 тысяч работников.
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