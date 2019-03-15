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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:17

Просмотров: 546

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 16 и 17 марта.

Фото из архива
Спорт
Чемпионат Казахстана по панкратиону


Как провести ближайшие выходные в Актау


Чемпионат пройдет в Актау с 14 по 16 марта. В соревнованиях будут участвовать около 500 спортсменов. Спортивную честь Мангистауской области будут защищать более 50 бойцов. Чемпионат пройдет в спортивном комплексе «Батыр» в 34А микрорайоне. Начало в 10:00, вход бесплатный.

Экскурсии
Экскурсия «Экзотические птицы»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию. На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц. Экскурсия состоится 16 марта. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Зажигательные шоу-программы и детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-классы по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 16 марта, пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Мастер-класс в студия «МартАрт»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Художественная студия «МартАрт» 17 марта приглашает жителей Актау на мастер-класс в технике «витраж». Участники МК будут учиться рисовать на стекле. Стоимость урока: 2500 тенге. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38.

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Мастер-классы в салоне творчества «Онер Land»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей и гостей Актау в выходные дни приглашают в салон творчества «Онер Land» на мастер-классы. Предварительная запись обязательна. Контактный телефон: 8 777 088 5076 и 20-20-20 (212). Место проведения: 31А микрорайон МЦ Prestige.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Рождённый стать королем»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Повседневные проблемы 12-летнего Алекса отходят на второй план после того, как он находит легендарный Экскалибур. И теперь, когда меч короля Артура оказывается в руках самого неудачливого подростка в Британии, начинается грандиозное приключение, в ходе которого Алекс и его друзья должны остановить злую средневековую волшебницу Моргану и не дать ей уничтожить мир.

«Звонок мертвецу»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Судмедэксперт Пауль Херцфельд обнаруживает в голове чудовищно изуродованного трупа записку, на которой телефонный номер с указанием: позвони и узнаешь судьбу своей похищенной дочери. На острове Хельголанд, отрезанном от суши страшным ураганом, Пауля поджидает еще один мертвец, а внутри — дальнейшие указания. И это только начало цепочки смертей… Психопат-похититель не прочь поиграть с жертвами в кошки-мышки. Тот, кто разгадает головоломку из тел, имеет шансы остаться в живых.

«Время возмездия»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Внедренная в преступную банду Лос-Анджелеса хрупкая Эрин невольно влюбляется в своего напарника. Однако её жизнь меняется навсегда, когда тщательно подготовленная спецоперация неожиданно идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое вновь настигнет девушку, но уже сильную и безжалостную. Грядет время возмездия.

«Добро пожаловать в Акапулько»


Как провести ближайшие выходные в Актау


У Мэтта Бута есть один шанс спасти свою карьеру, представив свой самый крупный проект в американском Нью-Мексико. Но весело отметив встречу с приятелем в аэропорту, он оказывается в мексиканском городе Акапулько. После приземления Мэтт оказывается объектом охоты преступников, киллеров и федералов, ищущих таинственный пакет, который он якобы провез через таможню, но о котором ничего не знает. Объединившись с роковой красоткой и выпустив на волю своего «внутреннего экшн героя», он раскрывает заговор, который может потрясти все Соединенные Штаты, а, возможно, и целый мир.

«Родители лёгкого поведения»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Фрэнк и Нэнси – семейная пара, живущая на широкую ногу в большом доме в британском стиле. Они с гордостью отправляют единственную дочь в колледж. Но оказывается, богатство семьи не безгранично... Чтобы оплатить образование дочери и скрыть от близких финансовый крах, Фрэнк и Нэнси ночью в тайне от соседей устраивают гаражную распродажу, запивая всё это алкоголем.

«Пиковая дама: Зазеркалье»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет крови, и на этот раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в старинном особняке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга страшилками об убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, подростки находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, покрытое загадочными рисунками. Ради шутки ученики проводят перед этим зеркалом мистический обряд вызова духа Пиковой Дамы и загадывают самые сокровенные желания, надеясь, что призрак их исполнит. Шутники не подозревают о том, что платой за выполнение каждой прихоти станут их собственные души, и что Пиковая Дама не успокоится, пока не получит их все.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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