Мангистау вошел в тройку самых нечестных регионов страны

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Директор Центра стратегических инициатив Бахытжан Саркеев, выступая на III республиканском форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции, рассказал о рейтинге честности регионов, основанном на социальном опросе, проведенном в 2018 году, сообщает МИА «Казинформ».
Мангистауская область наряду с Туркестанской и Западно-Казахстанской областями вошла в рейтинг самых нечестных регионов в отношении коррупции.
Лидерство честности второй год подряд сохраняет Северо-Казахстанская область. На втором и третьем месте стоят Акмолинская и Кызылординская области.
Бахытжан Саркеев отметил, что вне зависимости от рейтинга предприниматель сталкивается с коррупцией во всех регионах Казахстана.
- Среди территориальных подразделений коррупция наиболее распространена в службе внутреннего государственного аудита, государственной инспекции в АПК и службе транспортного контроля. Если посмотреть управление акиматов, то коррупция наиболее распространена в управлениях архитектуры и градостроительства, земельных отношений и государственного архитектурно-строительного контроля. На самом деле, вопросы строительства и земельных отношений, они больше касаются предпринимателей, именно по этим вопросам и возникают вопросы, которые решаются через взятки, - добавил Бахытжан Саркеев.
Также было сообщено, что доля предпринимателей, голосовавших за ужесточение наказания за взятки, снизилась с 28 процентов в 2017 году до 14 процентов в 2018 году.
Мангистауская область наряду с Туркестанской и Западно-Казахстанской областями вошла в рейтинг самых нечестных регионов в отношении коррупции.
Лидерство честности второй год подряд сохраняет Северо-Казахстанская область. На втором и третьем месте стоят Акмолинская и Кызылординская области.
Бахытжан Саркеев отметил, что вне зависимости от рейтинга предприниматель сталкивается с коррупцией во всех регионах Казахстана.
- Среди территориальных подразделений коррупция наиболее распространена в службе внутреннего государственного аудита, государственной инспекции в АПК и службе транспортного контроля. Если посмотреть управление акиматов, то коррупция наиболее распространена в управлениях архитектуры и градостроительства, земельных отношений и государственного архитектурно-строительного контроля. На самом деле, вопросы строительства и земельных отношений, они больше касаются предпринимателей, именно по этим вопросам и возникают вопросы, которые решаются через взятки, - добавил Бахытжан Саркеев.
Также было сообщено, что доля предпринимателей, голосовавших за ужесточение наказания за взятки, снизилась с 28 процентов в 2017 году до 14 процентов в 2018 году.