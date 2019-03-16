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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 219

Мангистау вошел в тройку самых нечестных регионов страны

Помимо Мангистауской области в тройку самых нечестных регионов вошли Туркестанская и Западно-Казахстанская области. Об этом сообшили в информационном агентстве Kazinform.

Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz
Директор Центра стратегических инициатив Бахытжан Саркеев, выступая на III республиканском форуме предпринимателей по вопросам противодействия коррупции, рассказал о рейтинге честности регионов, основанном на социальном опросе, проведенном в 2018 году, сообщает МИА «Казинформ».

Мангистауская область наряду с Туркестанской и Западно-Казахстанской областями вошла в рейтинг самых нечестных регионов в отношении коррупции.

Лидерство честности второй год подряд сохраняет Северо-Казахстанская область. На втором и третьем месте стоят Акмолинская и Кызылординская области.

Бахытжан Саркеев отметил, что вне зависимости от рейтинга предприниматель сталкивается с коррупцией во всех регионах Казахстана.

- Среди территориальных подразделений коррупция наиболее распространена в службе внутреннего государственного аудита, государственной инспекции в АПК и службе транспортного контроля. Если посмотреть управление акиматов, то коррупция наиболее распространена в управлениях архитектуры и градостроительства, земельных отношений и государственного архитектурно-строительного контроля. На самом деле, вопросы строительства и земельных отношений, они больше касаются предпринимателей, именно по этим вопросам и возникают вопросы, которые решаются через взятки, - добавил Бахытжан Саркеев.

Также было сообщено, что доля предпринимателей, голосовавших за ужесточение наказания за взятки, снизилась с 28 процентов в 2017 году до 14 процентов в 2018 году.


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Комментарии ( 3 )

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Pear (Посетители) Сегодня, 13:31
Первый в тройке.
Сколько было акимов города за последние лет 5? 4-5-6? А области? И при таком антирейтинге ни один не сел еще, возглавить такой рейтинг невозможно если верхи честны.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:23
Опять мы в числе "передовиков". unsmile
 
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gurev57 (Посетители) Сегодня, 13:05
Мангистау вошел в тройку самых нечестных регионов страны. табыспен құттықтау
 
 

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