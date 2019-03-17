День открытых дверей пройдет в отделе занятости и соцпрограмм Актау

Фото предоставлено пресс-службой акима города

Жителей будут принимать без предварительной записи.



Прием горожан пройдет с 09:30 до 12:00 часов‬ и ‪с 14:00 до 17:30 часов‬ в государственном учреждении «Актауский городской отдел занятости и социальных программ», в здании №50 11 микрорайона.



По всем вопросам жители города могут обратиться по телефону ‪8 (7292) 34-12-56‬, 33-65-16.