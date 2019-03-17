День открытых дверей пройдет в отделе занятости и соцпрограмм Актау

Фото предоставлено пресс-службой акима города
Жителей будут принимать без предварительной записи.
Прием горожан пройдет с 09:30 до 12:00 часов и с 14:00 до 17:30 часов в государственном учреждении «Актауский городской отдел занятости и социальных программ», в здании №50 11 микрорайона.
По всем вопросам жители города могут обратиться по телефону 8 (7292) 34-12-56, 33-65-16.
Прием горожан пройдет с 09:30 до 12:00 часов и с 14:00 до 17:30 часов в государственном учреждении «Актауский городской отдел занятости и социальных программ», в здании №50 11 микрорайона.
По всем вопросам жители города могут обратиться по телефону 8 (7292) 34-12-56, 33-65-16.
Оставьте свой комментарий первым.