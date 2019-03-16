Благотворительный забег пройдет в Актау

Иллюстративное фото с сайта vao-mos.info
Все собранные средства пойдут на лечение Ильяса Кобланды 2018 года рождения, больного четвертой стадией нейробластомы.
Мероприятие состоится 7 апреля.
Старт забега — микрорайон «Самал», финиш — у стрит-корта «Doma Doma». Дистанция — три километра.
Регистрация и получение номеров (наклеек) начнется с 08:15 до 09:00 часов. В 09:00 часов начнется забег.
Соревнования пройдут в трех возрастных категориях — до 18 лет, среди 18-30-летних и среди тех, кому больше 30 лет.
Условия участия:
1. Подписаться на страничку @aktau_kaiyrymdy_zhandary и @sunny01.01
2. В шапке профиля пройти по ссылке и зарегистрироваться на сайте.
На сайте указан номер счета Kaspi Gold (5169 4931 2561 5784). Желающие смогут пожертвовать сумму через терминал: ИИН 890102400410 (Дина Исмурзина), куда вы можете перевести любую сумму в помощь Ильясу.
Победители и призеры соревнования будут награждены медалями и дипломами.
За подробной информацией можно обратиться по телефону – 8 (777) 204-25-45.
Мероприятие состоится 7 апреля.
Старт забега — микрорайон «Самал», финиш — у стрит-корта «Doma Doma». Дистанция — три километра.
Регистрация и получение номеров (наклеек) начнется с 08:15 до 09:00 часов. В 09:00 часов начнется забег.
Соревнования пройдут в трех возрастных категориях — до 18 лет, среди 18-30-летних и среди тех, кому больше 30 лет.
Условия участия:
1. Подписаться на страничку @aktau_kaiyrymdy_zhandary и @sunny01.01
2. В шапке профиля пройти по ссылке и зарегистрироваться на сайте.
На сайте указан номер счета Kaspi Gold (5169 4931 2561 5784). Желающие смогут пожертвовать сумму через терминал: ИИН 890102400410 (Дина Исмурзина), куда вы можете перевести любую сумму в помощь Ильясу.
Победители и призеры соревнования будут награждены медалями и дипломами.
За подробной информацией можно обратиться по телефону – 8 (777) 204-25-45.
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