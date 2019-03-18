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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:21

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Футболист актауского «Каспия» ударил судью во время матча

Об этом сообщает новостной портал «Николаевские новости».

Фото из доступных источников
На тренировочных сборах в Турции футбольный клуб «Каспий» встретился с игроками муниципального футбольного клуба (МФК) «Николаев». Игра закончилась ничьей – 0:0.

В процессе игры наш футболист ударил в лицо судью. Актауского спортсмена выгнали с поля.

- Все последующее время было похоже на битву подкатов и грубых фолов со стороны обеих команд. Но несмотря на такой бурный выплеск эмоций, моментов продолжало быть в излишке, - сообщает пресс-служба МФК «Николаев».


Тренирует «Каспийцев» хорватский специалист Иван Пудар. По итогам сезона прошлого года команда заняла 11 из 12 мест в первой лиге.

- «Каспий» — приличная команда, с ними выдался боевой футбол. На самом деле, первая лига Казахстана такова, что каждые полгода-год меняется половина или даже вся команда, есть пару легионеров, - высказался о сопернике главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко.


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