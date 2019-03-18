Футболист актауского «Каспия» ударил судью во время матча

- Все последующее время было похоже на битву подкатов и грубых фолов со стороны обеих команд. Но несмотря на такой бурный выплеск эмоций, моментов продолжало быть в излишке, - сообщает пресс-служба МФК «Николаев».

- «Каспий» — приличная команда, с ними выдался боевой футбол. На самом деле, первая лига Казахстана такова, что каждые полгода-год меняется половина или даже вся команда, есть пару легионеров, - высказался о сопернике главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко.