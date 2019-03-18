Бердибек Сапарбаев: Мангистау — донор экономики страны

Фото предоставлено пресс-службой акима области

В Мангистау насчитывается около девяти тысяч предприятий, где трудятся 244 тысячи наемных работников.



В этом году 24 предприятия повысили заработную плату. Таким образом, по сообщению пресс-службы акима Мангистауской области, требования более 10 тысяч сотрудников были выполнены. Кроме того, министр Сапарбаев поручил иностранным компаниям создать одинаковые условия для всех своих работников.



- Если иностранные компании работают в Казахстане, то согласно закону они не должны выделять кого-либо из сотрудников. Для всех должны быть созданы одинаковые условия. Все вопросы и обстоятельства должны рассматриваться одинаково. Кроме того, важно создать социальные условия для малообеспеченных семей, - отметил Бердибек Сапарбаев.