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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:09

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Бердибек Сапарбаев: Мангистау — донор экономики страны

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан встретился с руководителями крупных предприятий региона. Он поручил, не снижая объемы производства, своевременно выплачивать заработную плату. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.

Фото предоставлено пресс-службой акима области
В Мангистау насчитывается около девяти тысяч предприятий, где трудятся 244 тысячи наемных работников.

В этом году 24 предприятия повысили заработную плату. Таким образом, по сообщению пресс-службы акима Мангистауской области, требования более 10 тысяч сотрудников были выполнены. Кроме того, министр Сапарбаев поручил иностранным компаниям создать одинаковые условия для всех своих работников.

- Если иностранные компании работают в Казахстане, то согласно закону они не должны выделять кого-либо из сотрудников. Для всех должны быть созданы одинаковые условия. Все вопросы и обстоятельства должны рассматриваться одинаково. Кроме того, важно создать социальные условия для малообеспеченных семей, - отметил Бердибек Сапарбаев.


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