Латающую яму на дороге жительницу Актау снял на видео очевидец

Скриншот с видео
Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, попавшие на камеру сотрудники ТОО «Кала жолдары» являются дворниками. Они занимаются только санитарной очисткой территории внутри микрорайонов и к дорожным работам отношения не имеют.
- По графику ремонтные работы на дорогах начнутся в мае. На снятом видеоролике есть наши сотрудники, но они не занимаются ремонтом дорог, - отметили в пресс-службе ТОО «Кала жолдары».
Автор видеоролика рассказал, что женщина решила залатать яму на дороге из-за того, что дважды дыра в асфальте становилась причиной спущенного колеса у машины, на которой ездит супруг жительницы. И она устала это терпеть.
- По графику ремонтные работы на дорогах начнутся в мае. На снятом видеоролике есть наши сотрудники, но они не занимаются ремонтом дорог, - отметили в пресс-службе ТОО «Кала жолдары».
Автор видеоролика рассказал, что женщина решила залатать яму на дороге из-за того, что дважды дыра в асфальте становилась причиной спущенного колеса у машины, на которой ездит супруг жительницы. И она устала это терпеть.
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