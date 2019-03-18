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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:24

Просмотров: 59

Латающую яму на дороге жительницу Актау снял на видео очевидец

Видео того, как женщина самостоятельно заливает яму на дороге, появилось в интернете. Пользователей Сети возмутил факт того, что жительница Актау ремонтирует дорожное полотно внутри микрорайона, а сотрудники коммунальных служб стоят напротив неё и ничего не делают. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ТОО «Кала жолдары».

Скриншот с видео
Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, попавшие на камеру сотрудники ТОО «Кала жолдары» являются дворниками. Они занимаются только санитарной очисткой территории внутри микрорайонов и к дорожным работам отношения не имеют.

- По графику ремонтные работы на дорогах начнутся в мае. На снятом видеоролике есть наши сотрудники, но они не занимаются ремонтом дорог, - отметили в пресс-службе ТОО «Кала жолдары».

Автор видеоролика рассказал, что женщина решила залатать яму на дороге из-за того, что дважды дыра в асфальте становилась причиной спущенного колеса у машины, на которой ездит супруг жительницы. И она устала это терпеть.



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