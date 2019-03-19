Целомудрие по-актауски: Личности снятых на видео молодых людей установлены

Видеоролик появился в Сети вчера, 18 марта. Автор видео возмущается поведением молодых людей, сидящих на скамейке в странной позе.- Утро, 09:30, что делают люди в центре города? - возмущается голос за кадром.Автор ролика предположила, что молодая пара занимается сексом.Однако в полиции сообщили, что молодые люди не занимались ничем подобным.- Их личности установлены. С ними была проведена воспитательная беседа, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.