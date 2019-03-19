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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:07

Просмотров: 5733

Целомудрие по-актауски: Личности снятых на видео молодых людей установлены

В Сети опубликовали видео, на котором автор ролика возмущается поведением молодых людей, сидящих в нескромной позе на скамейке напротив торгового дома «Казахстан» в 4 микрорайоне. В полиции сообщили, что личности молодых людей установлены.

Скриншот видеоматериала
Видеоролик появился в Сети вчера, 18 марта. Автор видео возмущается поведением молодых людей, сидящих на скамейке в странной позе.

- Утро, 09:30, что делают люди в центре города? - возмущается голос за кадром.

Автор ролика предположила, что молодая пара занимается сексом.

Однако в полиции сообщили, что молодые люди не занимались ничем подобным.

- Их личности установлены. С ними была проведена воспитательная беседа, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 15 )

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  • Jax
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:15
nokia6700,
нет ну Вы тут загнули, они будут на центральной улице сексом заниматься (какая разница чем занимаются) извините меня, а мы все молча должны проходить мимо? shock
 
-1
  • Will
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  • Андpей
  • 858
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:57
очередные моралисты, они же уятмены, в данном случае уятвумен. есть какие-то телодвижения? или они голые? тогда к чему эта новость? зависть?
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 15:57
Наутро они проснулись знаменитыми...
 
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  • tolk
  • 858
 бася (Посетители) Сегодня, 15:06
а я вообще ни фига не поняла что и как она там сидит,может без ног? lol
 
-1
  • Jax
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  • 858
  • tolk
  • Андpей
 nokia6700 (Посетители) Сегодня, 14:53
Какая разница чем заниматься, их дело не наше
 
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  • Мимоза
  • 858
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:46
Надо было с автором ролика провести воспитательную беседу. Да и к психиатору или к сексопотологу сходить ,везде ей секс мерешится.
 
-2
  • Good Citizen
  • Will
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  • tolk
 858 (Посетители) Сегодня, 14:38
Цитата: kazakhstan
Да какое ваше "собачье" дело?

bravo beer2
 
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  • Will
  • Jax
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:24
сейчас, в своём возрасте, я даже не знаю как к этому относиться. мы так же по молодости сидели иногда, на коленях, но это было по вечерам и то на лавках )))во дворе. ставлю себя на их место и точно говорю, что днём в центре города бы так не сидела. да и маме бы моей уж точно стыдно было. помню она меня пожурила, за то что я потянулась перед мужчиной подняв руки и были видны мои подмышки))) да и вообще нельзя так делать, не прилично. сказала она
 
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  • strana.kz
  • Feniks
  • Will
  • Jax
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 14:23
Если честно не красиво, это же общественное место!!! Я бы тоже возмутилась, не хотела, чтобы моя дочь или сын, так себя вели в обществе
 
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  • tolk
  • Toryn
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:19
kazakhstan,
что за маньяк в автобусе? shock
 
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