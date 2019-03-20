Программа мероприятий для жителей Актау в честь Наурыза

Фото из архива Lada.kz

Основные праздничные мероприятия, посвященные празднику Наурыз в Актау, пройдут на площади 15 микрорайона, на главной сцене (амфитеатр). Здесь традиционно будут установлены юрты и предусмотрена развлекательная программа.



Программа мероприятий



21 марта



20:00 – Концертная программа студенческих творческих коллективов

22:00 - Этно-фольклорная развлекательная программа «Алтыбақан»

24:00 – Праздничный салют



22 марта



10:00 – Мероприятие по чествованию почетных граждан, ветеранов труда, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города

11:00 – Парад коллективов учреждений культуры - «Ұлыс күні – Ұлы көш»

11:10 – Театрализованное представление «Әз Наурыз – татулық мерекесі»

11:30-13:00 – Концертная программа творческих коллективов региона

10:30 – Ярмарка Бауырсак

10:00-17:00 – Выставка-ярмарка ремесленников и ярмарка сладостей. Массовые народные гуляния (юрточный городок)

11:00-17:00 – Соревнования по различным видам спорта: «асық ату», перетягивание каната, армрестлинг, дартс, шахматы, казакша курес, поднятие гири, тогызкумалак

13:00 - Праздничный концерт творческих коллективов культурно-досугового комплекса имени Абая

15:00 – Городской конкурс певцов-термеши «Жыр ғұмыр»

20:00 – Праздничный концерт