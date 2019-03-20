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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 07:48

Просмотров: 8

Программа мероприятий для жителей Актау в честь Наурыза

В Актау празднование Наурыза пройдет с 21 по 22 марта. Программу мероприятий предоставил акимат Актау.

Фото из архива Lada.kz
Основные праздничные мероприятия, посвященные празднику Наурыз в Актау, пройдут на площади 15 микрорайона, на главной сцене (амфитеатр). Здесь традиционно будут установлены юрты и предусмотрена развлекательная программа.

Программа мероприятий

21 марта

20:00 – Концертная программа студенческих творческих коллективов
22:00 - Этно-фольклорная развлекательная программа «Алтыбақан»
24:00 – Праздничный салют

22 марта

10:00 – Мероприятие по чествованию почетных граждан, ветеранов труда, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города
11:00 – Парад коллективов учреждений культуры - «Ұлыс күні – Ұлы көш»
11:10 – Театрализованное представление «Әз Наурыз – татулық мерекесі»
11:30-13:00 – Концертная программа творческих коллективов региона
10:30 – Ярмарка Бауырсак
10:00-17:00 – Выставка-ярмарка ремесленников и ярмарка сладостей. Массовые народные гуляния (юрточный городок)
11:00-17:00 – Соревнования по различным видам спорта: «асық ату», перетягивание каната, армрестлинг, дартс, шахматы, казакша курес, поднятие гири, тогызкумалак
13:00 - Праздничный концерт творческих коллективов культурно-досугового комплекса имени Абая
15:00 – Городской конкурс певцов-термеши «Жыр ғұмыр»
20:00 – Праздничный концерт


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