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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:08

Просмотров: 8284

Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий

Об этом он сказал во время обращения народу Казахстана 19 марта 2019 года, которое было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны, - передает сайт zakon.kz

Фото: Хабар 24
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий.

Обязанности президента Казахстана до выборов главы государства будет выполнять Касым-Жомарт Токаев, спикер сената парламента РК, - передает forbes.kz

- Вопрос преемственности власти решен конституционно. Полномочия президента переходят к председателю сената до выборов нового президента, - сказал он.

Назарбаев отметил, что Токаев имеет огромный опыт работы на различных высоких должностях.

- Он человек честный, ответственный обязательный. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить сегодня управление Казахстаном.

- Я и мое поколение сделали для страны все что могли. Пусть следующее поколение сделает лучше, - сказал Нурсултан Назарбаев. - Вместе с миром меняться должны и мы. Я хочу обратиться к молодому поколению казахстанцев - берегите нашу общую родину.

- Я твердо уверен, что казахстанцы будущего – это общество свободных людей, говорящих на трех языках. Они граждане мира, (...). Я убежден что Казахстан будущего – это общество всеобщего труда, это государство с сильной экономикой, где царит мир и спокойствие, где граждане свободны и равны, а власть справедлива, - подчеркнул он.

Назарбаев зачитал указ «Об исполнении полномочий президента РК», который вступает в действие с 20 марта 2019.

- Указ «Об исполнении полномочий президента Республики Казахстан. Постановляю: в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Конституции Республики Казахстан полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента Республики Казахстан с момента принесения присяги народу Казахстана. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Конституции Республики Казахстан по согласованию с Центральной избирательной комиссией провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность президента Республики Казахстан на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан в 12.00 20 марта 2019 года. Настоящий указ входит в действие с момента подписания».

Указ Назарбаев подписал, завершив свое обращение.

- Я всем казахстанцам, каждой семье, каждому гражданину от всей души и сердца желаю благополучия. Спасибо еще раз, - сказал он в завершении.

Обращение транслировали республиканские телеканалы.

Напомним, в последний раз Нурсултан Назарбаев выступал с ежегодным посланием к народу 5 октября 2018. Документ назывался «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», где особое внимание было уделено вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния граждан.



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Комментарии ( 21 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 20:23
Цитата: КореннойОралман
Так что не все так просто.

Он так и сказал. Главное снова не сбиться на очередной круг развешивая уши. Я предполагал что это будет ближе к лету.
 
-1
  • Saken31a
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Will
  • vaterloo
  • НЕТ
 858 (Посетители) Сегодня, 20:07
Ушёл достойно как и подобает настоящему человеку и гражданину. Всё сделал правильно и за всё ему спасибо.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • fitter
  • 858
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 19:46
Цитата: fitter
ВЫ, такой же комментатор, а в своей сфере я могу работать по всему миру, учится надо.

Я это не вам адресовал, извините :) А комментаторам, которые вечно всем недовольны и думают, что проблема только во власти, а не в самих.
 
-1
  • Will
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • КореннойОралман
  • vaterloo
 fitter (Посетители) Сегодня, 19:43
Сеня,
И куда уходят 70% ресурсов этих стран теперь? И вякнуть не могут против пиндостана
забыл про Ливию, Ирак, и кучу африканских стран
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • fitter
  • 858
  • Will
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 19:40
Несколько неожиданно, даже тремор взял меня.
Все- таки он лучший. Спасибо за все, что было сделано с момента распада Союза, когда остались на пустом месте практически, без какого-либо опыта международных отношений. Как смогли, а другие пусть сделают лучше, если смогут, как говорится.
Достойно.
Спасибо за Ваш труд, Нурсултан Абишевич, только Вы знаете как был труден этап становления.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • КореннойОралман
 fitter (Посетители) Сегодня, 19:40
КореннойОралман,
Ему, это кому? Ельбасы? Да он меня устраивал полностью, ему спасибо за мир в стране.
ВЫ, такой же комментатор, а в своей сфере я могу работать по всему миру, учится надо.
А полезут по любому, вспомните узень, это и была проба власти на слабо
 
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  • КореннойОралман
  • Dagestan
  • нашевсе
  • tolk
  • 858
  • dom555
 Will (Посетители) Сегодня, 19:30
Респект за то, что уход обставил грамотно, сводя к минимуму какие либо потрясения и смуты, не цепляясь за власть до физической кончины.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 19:30
Цитата: fitter
главное что бы теперь пиндосы со своей дерьмократией не полезли

Не полезут, у нас два больших брата, один Россия, другой Китай с другой стороны и большие инвестиции с Запада в т.ч., уже у нас в стране, куча "их" денег. Никому это не нужно, и за это спасибо скажите ему, в противном случае работали бы вы, комментаторы - разнорабочими на стройках России и Китая, а не ныли сидя у себя дома в кресле перед монитором.
 
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kuanysh9 (Посетители) Сегодня, 19:29
А че теперь 6-го июля не будем отдыхать что ли?
 
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 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 19:27
Токаев грамотный мужик, норм все будет )

Цитата: Will
Пока будут так называемые "преемники", все останется по прежнему. Только свободные и честные выборы. Вряд ли это будет быстро, но к этому надо стремиться.

В наше время понятие "свободные" очень обширное, и каждый понимает его по своему.
Придурки с кастрюлями на голове тому пример, ну что там у них? Честные выборы? Вектор в сторону Европы, да?
Так что не все так просто.
 
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