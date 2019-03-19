Фото: Хабар 24
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий.
Обязанности президента Казахстана до выборов главы государства будет выполнять Касым-Жомарт Токаев, спикер сената парламента РК, - передает forbes.kz
- Вопрос преемственности власти решен конституционно. Полномочия президента переходят к председателю сената до выборов нового президента, - сказал он.
Назарбаев отметил, что Токаев имеет огромный опыт работы на различных высоких должностях.
- Он человек честный, ответственный обязательный. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить сегодня управление Казахстаном.
- Я и мое поколение сделали для страны все что могли. Пусть следующее поколение сделает лучше, - сказал Нурсултан Назарбаев. - Вместе с миром меняться должны и мы. Я хочу обратиться к молодому поколению казахстанцев - берегите нашу общую родину.
- Я твердо уверен, что казахстанцы будущего – это общество свободных людей, говорящих на трех языках. Они граждане мира, (...). Я убежден что Казахстан будущего – это общество всеобщего труда, это государство с сильной экономикой, где царит мир и спокойствие, где граждане свободны и равны, а власть справедлива, - подчеркнул он.
Назарбаев зачитал указ «Об исполнении полномочий президента РК», который вступает в действие с 20 марта 2019.
- Указ «Об исполнении полномочий президента Республики Казахстан. Постановляю: в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Конституции Республики Казахстан полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента Республики Казахстан с момента принесения присяги народу Казахстана. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Конституции Республики Казахстан по согласованию с Центральной избирательной комиссией провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность президента Республики Казахстан на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан в 12.00 20 марта 2019 года. Настоящий указ входит в действие с момента подписания».
Указ Назарбаев подписал, завершив свое обращение.
- Я всем казахстанцам, каждой семье, каждому гражданину от всей души и сердца желаю благополучия. Спасибо еще раз, - сказал он в завершении.
Обращение транслировали республиканские телеканалы.
Напомним, в последний раз Нурсултан Назарбаев выступал с ежегодным посланием к народу 5 октября 2018. Документ назывался «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», где особое внимание было уделено вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния граждан.
Обязанности президента Казахстана до выборов главы государства будет выполнять Касым-Жомарт Токаев, спикер сената парламента РК, - передает forbes.kz
- Вопрос преемственности власти решен конституционно. Полномочия президента переходят к председателю сената до выборов нового президента, - сказал он.
Назарбаев отметил, что Токаев имеет огромный опыт работы на различных высоких должностях.
- Он человек честный, ответственный обязательный. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить сегодня управление Казахстаном.
- Я и мое поколение сделали для страны все что могли. Пусть следующее поколение сделает лучше, - сказал Нурсултан Назарбаев. - Вместе с миром меняться должны и мы. Я хочу обратиться к молодому поколению казахстанцев - берегите нашу общую родину.
- Я твердо уверен, что казахстанцы будущего – это общество свободных людей, говорящих на трех языках. Они граждане мира, (...). Я убежден что Казахстан будущего – это общество всеобщего труда, это государство с сильной экономикой, где царит мир и спокойствие, где граждане свободны и равны, а власть справедлива, - подчеркнул он.
Назарбаев зачитал указ «Об исполнении полномочий президента РК», который вступает в действие с 20 марта 2019.
- Указ «Об исполнении полномочий президента Республики Казахстан. Постановляю: в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Конституции Республики Казахстан полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента Республики Казахстан с момента принесения присяги народу Казахстана. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Конституции Республики Казахстан по согласованию с Центральной избирательной комиссией провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность президента Республики Казахстан на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан в 12.00 20 марта 2019 года. Настоящий указ входит в действие с момента подписания».
Указ Назарбаев подписал, завершив свое обращение.
- Я всем казахстанцам, каждой семье, каждому гражданину от всей души и сердца желаю благополучия. Спасибо еще раз, - сказал он в завершении.
Обращение транслировали республиканские телеканалы.
Напомним, в последний раз Нурсултан Назарбаев выступал с ежегодным посланием к народу 5 октября 2018. Документ назывался «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», где особое внимание было уделено вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния граждан.