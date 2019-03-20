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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:32

Просмотров: 12

Лаура Арип и Адильбеков Нурдаулет победили в конкурсе «Маленькие мисс и мистер Мангистау-2019»

Об итогах конкурса рассказала Диляра Турина, генеральный директор детской школы творчества «D.A School» и организатор конкурса.

Фото предоставлено организаторами конкурса
В конкурсе приняли участие ребята в возрасте от 4 до 14 лет. Участники соревновались в нескольких номинациях: представление («визитка»), выход в национальных костюмах и вечерних платьях, мальчики в классическом костюме. После дефиле ребятам предстояло продемонстрировать свой талант в творческом выходе.

Основная цель проекта - воспитание талантливых детей, выявление маленьких принцессы и принца региона, способных представлять Казахстан на различных международных конкурсах. Большинство участников свободно владеют двумя языками.

- Мы всячески поощряем творческое развитие ребенка, развитие у участников артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой имидж, умение держать себя на сцене, красиво и элегантно двигаться, и общаться со зрительской аудиторией, - сказала Диляра Турина, генеральный директор детской школы творчества «D.A School».

Лаура Арип и Адильбеков Нурдаулет победили в конкурсе «Маленькие мисс и мистер Мангистау-2019»


Титул «Вторая вице-мисс» конкурса завоевала Вероника Породнова.

«Первой вице-мисс» стала Айзере Серик, а Айлин Мухамбет вручили корону в номинации «Маленькая Мисс Актау».

Адильбеков Нурдаулет стал «Маленьким мистером Мангистау», юная Лаура Арип завоевала титул «Маленькая мисс Мангистау».

- Теперь маленькая Лаура примет участие в международном конкурсе «Little super model of the world», который пройдет в Греции, - отметила Диляра Турина.


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