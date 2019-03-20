Лаура Арип и Адильбеков Нурдаулет победили в конкурсе «Маленькие мисс и мистер Мангистау-2019»

Фото предоставлено организаторами конкурса
В конкурсе приняли участие ребята в возрасте от 4 до 14 лет. Участники соревновались в нескольких номинациях: представление («визитка»), выход в национальных костюмах и вечерних платьях, мальчики в классическом костюме. После дефиле ребятам предстояло продемонстрировать свой талант в творческом выходе.
Основная цель проекта - воспитание талантливых детей, выявление маленьких принцессы и принца региона, способных представлять Казахстан на различных международных конкурсах. Большинство участников свободно владеют двумя языками.
- Мы всячески поощряем творческое развитие ребенка, развитие у участников артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой имидж, умение держать себя на сцене, красиво и элегантно двигаться, и общаться со зрительской аудиторией, - сказала Диляра Турина, генеральный директор детской школы творчества «D.A School».
Титул «Вторая вице-мисс» конкурса завоевала Вероника Породнова.
«Первой вице-мисс» стала Айзере Серик, а Айлин Мухамбет вручили корону в номинации «Маленькая Мисс Актау».
Адильбеков Нурдаулет стал «Маленьким мистером Мангистау», юная Лаура Арип завоевала титул «Маленькая мисс Мангистау».
- Теперь маленькая Лаура примет участие в международном конкурсе «Little super model of the world», который пройдет в Греции, - отметила Диляра Турина.
Основная цель проекта - воспитание талантливых детей, выявление маленьких принцессы и принца региона, способных представлять Казахстан на различных международных конкурсах. Большинство участников свободно владеют двумя языками.
- Мы всячески поощряем творческое развитие ребенка, развитие у участников артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой имидж, умение держать себя на сцене, красиво и элегантно двигаться, и общаться со зрительской аудиторией, - сказала Диляра Турина, генеральный директор детской школы творчества «D.A School».
Титул «Вторая вице-мисс» конкурса завоевала Вероника Породнова.
«Первой вице-мисс» стала Айзере Серик, а Айлин Мухамбет вручили корону в номинации «Маленькая Мисс Актау».
Адильбеков Нурдаулет стал «Маленьким мистером Мангистау», юная Лаура Арип завоевала титул «Маленькая мисс Мангистау».
- Теперь маленькая Лаура примет участие в международном конкурсе «Little super model of the world», который пройдет в Греции, - отметила Диляра Турина.
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