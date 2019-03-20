Управление образования Мангистау задолжало строителям 450 миллионов тенге

Отремонтированный детский сад в Актау.

Строительная компания ТОО «ХазарМунайГазКурылыс» в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) построило в Мунайлинском районе детский сад на 140 мест. Заказчиком объекта выступило управление образования. Стоимость проекта 540 миллионов тенге.



Согласно заключенному договору, затраченную на строительство объекта сумму заказчик должен возвратить исполнителю в течение трех лет.



Первый транш должен был поступить в ноябре 2018 года. Однако до сегодняшнего дня управление образования задерживает выплаты.



- Наша компания часть денег для строительства детского сада взяла в кредит. Из-за отсутствия денежных средств от управления образования у нас теперь проблемы с банком. Уже идет пеня. Просрочку, согласно договору, должен оплачивать заказчик. Но он отказывается. Мы обратились к государственному судебному исполнителю и арестовали счета управления образования до тех пор, пока они не выплатят нам необходимую сумму. Кроме того, в облоно нам обещали заполнить сад детьми на 100%, однако на сегодняшний день его посещает лишь 50%, - рассказывает Байбакты Есенгали, директор ТОО «ХазарМунайГазКурылыс».



Задолженность перед предпринимателями образовалась из-за отсутствия денег в бюджете, сообщили в управлении образования.



- Мы знаем о своей задолженности. Всего мы должны трем предпринимателям за четыре объекта. Один построил детский сад в Мунайлинском районе, трое провели капитальный ремонт в детских садах Актау. Дело в том, что на контрольном счете не было наличности. Этот вопрос решается. Изначально мы обещали им оплатить на прошлой неделе, но произошел технический сбой, и рассчитываем выплатить задолженность всем предпринимателям в ближайшие дни, – сообщил Нурлыбек Койжанов, заместитель руководителя управления образования Мангистауской области.