В Актау прошел флешмоб благодарности Первому Президенту Казахстана

Участие во флешмобе приняли студенты, трудовая молодежь, представители этнокультурных объединений области. Но все - и стар и млад - говорили только о том, что новость о прекращении президентских полномочий повергла их в шок.- Вчера, когда мы услышали о том, что наш Президент сложил свои полномочия, мы были в шоке и не знали, как на это реагировать, почему так произошло, потому что мы живем в мирной стране и наш Президент в течение 30 лет делал так много, он поднял нашу страну, которую знает весь мир, и вдруг принял такое решение. Наши культурные центры, в том числе Ассамблея народа Казахстана - это институт, который он создал для того, чтобы объединить нас, все народности, которые живут в Казахстане в мире и согласии. Я, к примеру, живу в Актау уже 45 лет, и помню времена, когда не было света, воды, не давали зарплату, как тогда было тяжело всему нашему казахскому народу. И все это время шаг за шагом наш Президент был рядом и поднимал всю страну. Мой осетинский народ, живущий в Казахстане, благодарен ему за это. Мы вчера все созванивались: кто-то плакал, кто-то говорил: «Что нас теперь ожидает?». Но я надеюсь, что у нас будет стабильность и что те, кто придет к власти на его место, будут придерживаться его политики. Нурсултану Абишевичу мы желаем доброго здоровья и благодарим за то, что именно под его руководством мы жили в мире и согласии, - отметила Фатима Биркле, руководитель осетинского этнокультурного объединения.Выражая благодарность Первому Президенту Казахстана, жители Актау подняли в небо флаги. Самый большой составил 40 квадратных метров.- Я вчера услышал эту новость и, как и все жители Казахстана, конечно, не ожидал этого и был в шоке. Мне 22 года, я знаю только одного Президента и считаю, что он был хорошим Президентом, поддерживал молодежь, поддерживал свой народ. Я еще нахожусь в шоке, поскольку эта новость для всей страны стала большой неожиданностью. Но я, как и все, надеюсь, что тот, кто сейчас временно пришел - Касым Жомарт Токаев, и кто придет после, дальше продолжат поддерживать молодежь и людей, и пусть страна процветает при любых обстоятельствах, - отметил Асет Арсен, руководитель молодежного крыла при Мангистауском филиале ассамблеи народа Казахстана.Фото и видео Рашида Исмагилова