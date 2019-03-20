«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Марта
+10...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 376.4 KZT
  • €1 = 427.36 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:30

Просмотров: 576

В Актау прошел флешмоб благодарности Первому Президенту Казахстана

В Актау молодежь и активисты собрались на набережной, чтобы выразить свое «спасибо» Первому Президенту Казахстана. Участники флешмоба подняли над головой флаги, отдав таким образом дань уважения Нурсултану Назарбаеву.

Флешмоб благодарности
Участие во флешмобе приняли студенты, трудовая молодежь, представители этнокультурных объединений области. Но все - и стар и млад - говорили только о том, что новость о прекращении президентских полномочий повергла их в шок.

- Вчера, когда мы услышали о том, что наш Президент сложил свои полномочия, мы были в шоке и не знали, как на это реагировать, почему так произошло, потому что мы живем в мирной стране и наш Президент в течение 30 лет делал так много, он поднял нашу страну, которую знает весь мир, и вдруг принял такое решение. Наши культурные центры, в том числе Ассамблея народа Казахстана - это институт, который он создал для того, чтобы объединить нас, все народности, которые живут в Казахстане в мире и согласии. Я, к примеру, живу в Актау уже 45 лет, и помню времена, когда не было света, воды, не давали зарплату, как тогда было тяжело всему нашему казахскому народу. И все это время шаг за шагом наш Президент был рядом и поднимал всю страну. Мой осетинский народ, живущий в Казахстане, благодарен ему за это. Мы вчера все созванивались: кто-то плакал, кто-то говорил: «Что нас теперь ожидает?». Но я надеюсь, что у нас будет стабильность и что те, кто придет к власти на его место, будут придерживаться его политики. Нурсултану Абишевичу мы желаем доброго здоровья и благодарим за то, что именно под его руководством мы жили в мире и согласии, - отметила Фатима Биркле, руководитель осетинского этнокультурного объединения.

Выражая благодарность Первому Президенту Казахстана, жители Актау подняли в небо флаги. Самый большой составил 40 квадратных метров.

- Я вчера услышал эту новость и, как и все жители Казахстана, конечно, не ожидал этого и был в шоке. Мне 22 года, я знаю только одного Президента и считаю, что он был хорошим Президентом, поддерживал молодежь, поддерживал свой народ. Я еще нахожусь в шоке, поскольку эта новость для всей страны стала большой неожиданностью. Но я, как и все, надеюсь, что тот, кто сейчас временно пришел - Касым Жомарт Токаев, и кто придет после, дальше продолжат поддерживать молодежь и людей, и пусть страна процветает при любых обстоятельствах, - отметил Асет Арсен, руководитель молодежного крыла при Мангистауском филиале ассамблеи народа Казахстана.

Фото и видео Рашида Исмагилова



В Актау прошел флешмоб благодарности Первому Президенту Казахстана
В Актау прошел флешмоб благодарности Первому Президенту Казахстана
В Актау прошел флешмоб благодарности Первому Президенту Казахстана
В Актау прошел флешмоб благодарности Первому Президенту Казахстана
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • dom555
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:31
Видно же что как всегда заставили выйти на неудавшийся флешмоб.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
dom555 (Посетители) Сегодня, 14:20
Нуротан такая большая партия а на флешмоб вышли только студенты и дети
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Orion
  • dom555
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:02
Lexus,
наспех выгнали их на улицу)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lexus (Посетители) Сегодня, 13:43
Что же так коряво то?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика