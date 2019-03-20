В Актау появился Проспект Нурсултана Назарбаева

Фото Рашида Исмагилова

Центральная дорога идет от Парка Акбота в 1 мкр. до жилого комплекса «Грин Парк» в 17 мкр.



Решение принято в соответствии c подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» на основании заключений Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан от 20 марта 2019 года.



- Никаких слов не хватит, чтобы выразить нашу благодарность Елбасы - Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву - за его вклад в становление Независимости и развитие Казахстана. Поэтому решения, принятые сегодня на заседании палат Парламента, - это прежде всего волеизъявление всего народа Казахстана – переименовать столицу нашей Родины в Нурсултан, улицам городов дать имя Первого Президента и поставить Монумент Елбасы. И мы, депутаты областного маслихата, поддерживаем это решение, - сказал Табылды Амиров, депутат областного маслихата.



Аким Ералы Тугжанов поблагодарил всех мангистаусцев в лице депутатов областного Маслихата за поддержку решения о переименовании проспекта в Проспект Нурсултана Назарбаева.