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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:40

Просмотров: 1654

В Актау появился Проспект Нурсултана Назарбаева

Проспект первого президента РК в Актау переименовали в «Проспект Нурсултана Назарбаева». Такое решение было принято сегодня на заседании областного маслихата.

Фото Рашида Исмагилова
Центральная дорога идет от Парка Акбота в 1 мкр. до жилого комплекса «Грин Парк» в 17 мкр.

Решение принято в соответствии c подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» на основании заключений Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан от 20 марта 2019 года.

- Никаких слов не хватит, чтобы выразить нашу благодарность Елбасы - Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву - за его вклад в становление Независимости и развитие Казахстана. Поэтому решения, принятые сегодня на заседании палат Парламента, - это прежде всего волеизъявление всего народа Казахстана – переименовать столицу нашей Родины в Нурсултан, улицам городов дать имя Первого Президента и поставить Монумент Елбасы. И мы, депутаты областного маслихата, поддерживаем это решение, - сказал Табылды Амиров, депутат областного маслихата.

Аким Ералы Тугжанов поблагодарил всех мангистаусцев в лице депутатов областного Маслихата за поддержку решения о переименовании проспекта в Проспект Нурсултана Назарбаева.


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Комментарии ( 9 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 21:58
burumburum
Он назывался Проспект Президента Республики Казахстан. Видимо уже не актуально. privet

Цитата: strana.kz
Волеизъявление всего народа???

Аж целую Конституцию изменили только чтоб не проводить референдум и без народа, с его ненужным никому мнением, сразу переименовать столицу страны. А вы тут про какую-то улочку.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Aktcitizen (Посетители) Сегодня, 21:58
Просто кардинально изменили название dada
 
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Lelik72 (Посетители) Сегодня, 21:58
А площадь перед горакиматом теперь как называть?
 
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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 21:52
Весь мир смеётся над Казахстаном, со всех стран мне присылают позорные картинки, смеются над нами. Идолопоклонение. Я думал у нас уже феодальный строй, а оказывается ещё первобытно-общинный...

Даже белорусы прикалываются, у которых тоже авторитарный режим правления: Астана-Нурсултан
 
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kaireke (Посетители) Сегодня, 21:39
Такое чувство, что весна пришла!
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 21:09
Волеизъявление всего народа??? ))))) я вот точно знаю многих которые были против
 
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 НЕТ (Посетители) Сегодня, 21:07
Моего волеизъявления в этом бреде нет, как впрочем и большинства простых смертных! Не выдумывайте! bazar
 
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 None None (Посетители) Сегодня, 20:53
Аким Ералы Тугжанов поблагодарил всех мангистаусцев в лице депутатов областного Маслихата за поддержку решения

А можно уточнить, кто и когда принимал это решение за всех мангистаусцев ?

Аа, все понял. Всех мангистаусцев в лице депутатов областного Маслихата
Мы же их выбрали, вот теперь они за нас решать будут. И кушать они за нас то же будут.
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 20:48
Сделали апдейт?
Ну что сказать, прогиб засчитан.
 
 

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