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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:56

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В Актау открылся семейный Центр

Торжественное открытие семейного Центра прошло в здании филиала Ассамблеи народа Казахстана. В Центре планируется решать семейные споры. Об этом сообщает пресс-служба суда №2 Актау.

Детская игровая комната
Открытие Центра состоялось в рамках реализации пилотного проекта «Семейный суд», который был запущен в сентябре 2018 года.

В Актау открылся семейный Центр


В церемонии открытия приняли участие председатель судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда Ержан Карабаев, судьи региона, заведующая секретариатом филиала Ассамблеи народа Казахстана Гульжан Исмурзина и представители этнокультурных объединений.

В Актау открылся семейный Центр


В Центре над разрешением семейных конфликтов будут работать миротворческий судья и психолог. Сотрудники учреждения нацелены на разрешение споров с помощью медиации.

В Актау открылся семейный Центр


Центр оснащен детскими книгами и игрушками.

В Актау открылся семейный Центр


В Актау открылся семейный Центр


Помимо этого, судьи региона приняли участие в благотворительной акции и перечислили в фонд однодневную зарплату.

В Актау открылся семейный Центр


Собранные 2 500 000 тенге разделены поровну между пятью малоимущими и многодетными семьями.

В Актау открылся семейный Центр


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