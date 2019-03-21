В Актау открылся семейный Центр

Открытие Центра состоялось в рамках реализации пилотного проекта «Семейный суд», который был запущен в сентябре 2018 года.В церемонии открытия приняли участие председатель судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда Ержан Карабаев, судьи региона, заведующая секретариатом филиала Ассамблеи народа Казахстана Гульжан Исмурзина и представители этнокультурных объединений.В Центре над разрешением семейных конфликтов будут работать миротворческий судья и психолог. Сотрудники учреждения нацелены на разрешение споров с помощью медиации.Центр оснащен детскими книгами и игрушками.Помимо этого, судьи региона приняли участие в благотворительной акции и перечислили в фонд однодневную зарплату.Собранные 2 500 000 тенге разделены поровну между пятью малоимущими и многодетными семьями.