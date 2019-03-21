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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:31

Просмотров: 447

В Актау ушел из жизни еще один ветеран Великой Отечественной войны

В память о 98-летнем ветеране Великой Отечественной войны Айбергене Жузбаеве установили мемориальную доску на стене дома, где он проживал.

Один из последних визитов Ералы Тугжанова к ветерану войны
Родился Айберген Жузбаев 13 января 1920 года. В 1942 году его призвали в армию. Он в качестве минометчика принимал участие в сражениях на Белорусском фронте в составе 124-го и 158-го стрелковых полков. Домой вернулся в 1945 году.

За подвиги Айберген Жузбаев наградили орденом «Отечественной войны I степени».

Ветеран войны переехал в Актау из Туркмении 11 лет назад, и проживал с дочерью и внуком в квартире, которая была выдана государством в 2013 году.

В Актау ушел из жизни еще один ветеран Великой Отечественной войны


Напомним, в феврале ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Стефан Безъязычный, которому было 93 года.


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Комментарии ( 2 )

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  • Toryn
  • master_kz
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:34
Они уходят памать остаеться .спасибо им за мир.тежелые годы фронта прошел и до жил до наших времен .
 
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  • Bass66
  • shurik_kz11
  • бася
  • Toryn
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:38
Вечная память воину-победителю...
 
 

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