В Актау ушел из жизни еще один ветеран Великой Отечественной войны

Один из последних визитов Ералы Тугжанова к ветерану войны
Родился Айберген Жузбаев 13 января 1920 года. В 1942 году его призвали в армию. Он в качестве минометчика принимал участие в сражениях на Белорусском фронте в составе 124-го и 158-го стрелковых полков. Домой вернулся в 1945 году.
За подвиги Айберген Жузбаев наградили орденом «Отечественной войны I степени».
Ветеран войны переехал в Актау из Туркмении 11 лет назад, и проживал с дочерью и внуком в квартире, которая была выдана государством в 2013 году.
Напомним, в феврале ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Стефан Безъязычный, которому было 93 года.
За подвиги Айберген Жузбаев наградили орденом «Отечественной войны I степени».
Ветеран войны переехал в Актау из Туркмении 11 лет назад, и проживал с дочерью и внуком в квартире, которая была выдана государством в 2013 году.
Напомним, в феврале ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Стефан Безъязычный, которому было 93 года.