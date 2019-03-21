Мангистауская область заняла второе место в Казахстане по доле промышленного производства

На брифинге в службе центральных коммуникаций

В Мангистауской области в сфере горнодобывающей промышленности действует больше всего крупных и средних предприятий. Их доля в национальном объеме составляет 17 процентов.



В общем в промышленности занято около 20 процентов населения Мангистауской области, доля отрасли в составе валового регионального продукта (ВРП) занимала порядка 50 процентов (в 2017 году – 59,1 процента, в 2016 году – 48,65 процента).



За январь-декабрь 2018 года в целом по промышленности наблюдается положительная динамика развития.



Промышленные предприятия произвели продукцию почти на три миллиарда тенге, индекс физического объема (ИФО) промышленной продукции к соответствующему периоду 2017 года составил 100,4 процента.



В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров объем производства составил 2,5 миллиарда тенге с индексом физического объема – 100,1 процента.



Объем добычи нефти насчитывал более 18 миллионов тонн, или 100,4 процента к соответствующему периоду 2017 года.



Объем добычи природного газа составил три миллиарда кубических метров или 100,7 процента к соответствующему периоду 2017 года.



Увеличение объемов добычи нефти по сравнению с периодом 2017 года за отчетный период наблюдается на АО «Мангистаумунайгаз» (100,3 процента), АО «Озенмунайгаз» (100,1 процента), АО «Каражанбасмунай» (101 процент), ТОО «Емир-Ойл» (119,7 процента), ТОО «Кен-Сары» (124,7 процента), ТОО «Меербуш» (149,4 процента), ТОО «СП Арман» (100,1 процента), ТОО «Tenge Oil Gaz»(148,4 процента), ТОО «КаспийОйлГаз» (147,4 процента) и ТОО «BNG LTD» (103,1 процента).



Основу обрабатывающей промышленности региона составили, по словам Талгата Абдыкадырова, химическая промышленность, машиностроение, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производство продуктов нефтепереработки, производство прочей неметаллической минеральной продукции и металлургическая промышленность.



По итогам января-декабря 2018 года объем производства отрасли по сравнению с соответствующим периодом 2017 года вырос на 12 процентов и составил 228,3 миллиарда тенге. Доля отрасли в структуре промышленности – 7,7 процента (2017 год – 6,3 процента).



Рост объемов производства за отчетный период наблюдается в металлургической промышленности, в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в производстве продуктов нефтепереработки, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, в машиностроении и в легкой промышленности.



Снижение объемов производства за отчетный период наблюдалось по следующим отраслям обрабатывающей промышленности:



- в производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 2,5 процента (ИФО – 97,5 процента);

- в химической промышленности на 2,5 процента ( ИФО – 97,5 процента);

- в производстве продуктов питания на 0,3 процента (ИФО – 99,7 процента).



Ожидается, что индекс физического объема выпуска обрабатывающей промышленности в 2019 году составит 108,2 процента, в 2020 году – 110 процентов.



В металлургической промышленности выпущено более пяти тонн нелегированной стали (заготовки), арматуры, 16 785 тонн стальных труб, 2 267 тонн профилей и уголков из стали. Доля отрасли за отчетный период в общем объеме промышленности составила 0,16 процента, в структуре обрабатывающей промышленности – 2,1 процента.



Объем производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования составил более 39 миллиардов тенге. Выпущено 210 тонн металлоконструкций строительных сборных. Доля отрасли за отчетный период в общем объеме промышленности насчитывает 1,3 процента, в структуре обрабатывающей промышленности – 17,1 процента.



За январь-декабрь 2018 года объем производства резиновых и пластмассовых изделий составил шесть миллионов 681 тысячу тенге. Объем производства машин и оборудования, не включенных в другие категории, почти 11 миллиардов тенге, ремонт и установка машин и оборудования – более 16 миллиардов тенге.



Наблюдается увеличение в производстве центробежных насосов на 16,7 процента, нефтепромыслового оборудования - на 10,9 процента.



Доля продукции машиностроения за отчетный период в общем объеме промышленности составила 0,9 процента, в структуре обрабатывающей промышленности – 11,8 процента.



Доля легкой промышленности в общем объеме обрабатывающей промышленности незначительна и составила 1,1 процента. За январь-декабрь 2018 года в легкой промышленности произведено продукции на 2,6 миллиарда тенге. В том числе объем производства текстильных изделий – 34,2 миллиона тенге, производство одежды – 1,6 миллиарда тенге, производство кожаной и относящейся к ней продукции – около миллиарда тенге.



За отчетный период рост объемов производства связан с увеличением объемов производства кожаной продукции - обуви (ИФО – 103,4 процента), производство одежды (ИФО – 108,4 процента), производство текстильных изделий увеличилось в 1,7 раза. Предприятия легкой промышленности региона в основном ориентированы на выполнение заказов нефтегазовой отрасли. Увеличение или уменьшение объемов производства отрасли зависит от заказов потребителей.