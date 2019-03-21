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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:39

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Магазин без продавца открылся в аэропорту Актау

В рамках реализации проекта «Маңғыстау – адалдық алаңы» и в честь праздника Наурыз мейрамы в международном аэропорту Актау открылся «Магазин честности». Об этом сообщает пресс-служба департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Мангистауской области
Инициатива принадлежит местному предпринимателю Маусым Койлыбаевой. Она пожелала внести свой вклад в формирование антикоррупционной культуры в обществе.

Это первый в республике магазин без продавца в аэропорту. Покупатели будут обслуживать себя по принципу честности.

Чтобы приобрести необходимый товар, нужно оставить оплату в специальном ящике.

Магазин без продавца открылся в аэропорту Актау


- Внедрение подобных магазинов направлено на воспитание высоких моральных качеств у горожан, а именно добропорядочности, честности и саморазвития. Эти факторы напрямую влияют на выработку иммунитета к коррупции. Наш посыл – постепенно создавать атмосферу доверия в обществе, и дать любому гражданину возможность идентифицировать себя как честного человека. Учитывая то, что Актау стал местом не только иностранцев, приезжающих по работе, но и любимым местом туристов, очень важно, чтобы у гостей всегда оставались приятные впечатления, - поделилась руководитель департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Мангистауской области и сокуратор проекта «Маңғыстау – адалдық алаңы» Нургуль Жанназарова.


Магазин без продавца открылся в аэропорту Актау


Подобные магазины, по словам Нургуль Жанназаровой, руководителя департамента агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Мангистауской области, уже открывали в здании Казахстанского морского университета и в Yessenov University.

Магазин без продавца открылся в аэропорту Актау


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