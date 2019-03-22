Благородный полицейский: Поступок инспектора приятно удивил жителей Актау

- Патрулируя со своим коллегой Махамбетом Хасановым, мы увидели, как инвалид на коляске с трудом пытается проехать по пешеходному переходу. Мы сразу приняли решение остановиться и помочь. Это обычное человеческое отношение, так должен поступать каждый, - сказал Абылай Тауекел.

Происходящее на дороге очевидец запечатлел на видео.Героем видеоролика оказался Абылай Тауекел, младший сержант первой роты батальона дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы Мангистау (БДПП МПС).