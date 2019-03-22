Наурыз в Актау: Аким области вручил молодоженам по 100 тысяч тенге

На побережье 15 микрорайона установлены юрты. Праздник нового года в Актау начался с театрализованной постановки. Тысячи людей собрались на набережной Актау, чтобы встретить Наурыз - праздник обновления природы, символ начала нового года и новой жизни. Артисты радуют горожан выступлениями.В след за артистами жителей и гостей Актау поздравил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. Глава региона пожелал актаусцам добра и благополучия. А также аким области вручил 10-ти молодым семьям по 100 тысяч тенге.Наурыз - это главный праздник в году как у казахов, так и у многих народов Азии, отмечаемый уже много тысячелетий. Наурыз – это праздник торжества жизни и веры, день весеннего равноденствия, знаменующий собой наступление весны, тепла, обновление окружающего мира. Вместе с теплом и надеждами, которые несет с собой весна, Наурыз способствует духовному очищению, укреплению мира и согласия.