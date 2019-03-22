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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:10

Просмотров: 1217

Наурыз в Актау: Аким области вручил молодоженам по 100 тысяч тенге

Праздничные мероприятия проходят на набережной 15 микрорайона Актау. Во время празднования аким Мангистауской области Ералы Тугжанов вручил молодым семьям по 100 тысяч тенге.

Фото Рашида Исмагилова
На побережье 15 микрорайона установлены юрты. Праздник нового года в Актау начался с театрализованной постановки. Тысячи людей собрались на набережной Актау, чтобы встретить Наурыз - праздник обновления природы, символ начала нового года и новой жизни. Артисты радуют горожан выступлениями.

Наурыз в Актау: Аким области вручил молодоженам по 100 тысяч тенге


Наурыз в Актау: Аким области вручил молодоженам по 100 тысяч тенге


В след за артистами жителей и гостей Актау поздравил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. Глава региона пожелал актаусцам добра и благополучия. А также аким области вручил 10-ти молодым семьям по 100 тысяч тенге.

Наурыз в Актау: Аким области вручил молодоженам по 100 тысяч тенге


Наурыз в Актау: Аким области вручил молодоженам по 100 тысяч тенге


Наурыз в Актау: Аким области вручил молодоженам по 100 тысяч тенге

Наурыз - это главный праздник в году как у казахов, так и у многих народов Азии, отмечаемый уже много тысячелетий. Наурыз – это праздник торжества жизни и веры, день весеннего равноденствия, знаменующий собой наступление весны, тепла, обновление окружающего мира. Вместе с теплом и надеждами, которые несет с собой весна, Наурыз способствует духовному очищению, укреплению мира и согласия.



Редакция «Лады» поздравляет жителей Мангистау с весенним праздником Наурыз!


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Комментарии ( 2 )

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askar1905 (Посетители) Сегодня, 20:55
dess,
Не знаю в юрту атамекена завел ребенка спокойно. Не знаю как в другие
 
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858 (Посетители) Сегодня, 18:31
Хорошо отметили праздник сказать ничего плохого не могу. Организация понравилась борцы себя проявили и пацаны на лошадях соревновались по настоящему опять таки шахматы и прочее катание на верблюдах в красивых попонах ярмарка удалась одним словом именно в этом году всё просто замечательно концерты салют. Надо держать марку и продолжать в том же духе и очень хочу что бы нам все завидовали по доброму не каждому дано наурыз праздновать на такой щикаррной набережной.
 
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dess (Посетители) Сегодня, 17:40
А что толку то, ребёнок зашел в не одну юрту, попросил баурсак и что бы вы думали ему ответили что не положено а в некоторые вообще не пустили первоклашку. ПОЗОР. В 90х я с друзьями посещал не одну и мы кушали всё что было на столе. Ну а так понятно анархия. С праздником!
 
 

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