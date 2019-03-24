«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Марта
+9...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.17 KZT
  • €1 = 429.11 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:58

Просмотров: 82

Мангистауские полицейские отметили Наурыз

В честь Наурыза в департаменте полиции (ДП) Мангистау прошел конкурс национальных обычаев и спортивные состязания.

Кадр видео
В департаменте полиции состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику Наурыз. Праздничное торжество началось со спортивных соревнований.

Полицейские организовали соревнования по поднятию гири, армрестлингу и перетягиванию каната. Стражи порядка во время соревнований показали свою ловкость и силу.

В конкурсе национальных обычаев были представлены такие народные обычаи как «Сырга салу» (обряд надевания сережек невесте, символизирующий окончательный договор между сватами), «Кыз узату» (проводы невесты), «Тусау кесер» (разрезание пут на ногах, символизирующее начало нового этапа в жизни ребенка) и другие казахские ритуалы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика