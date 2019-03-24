Мангистауские полицейские отметили Наурыз

В департаменте полиции состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику Наурыз. Праздничное торжество началось со спортивных соревнований.Полицейские организовали соревнования по поднятию гири, армрестлингу и перетягиванию каната. Стражи порядка во время соревнований показали свою ловкость и силу.В конкурсе национальных обычаев были представлены такие народные обычаи как «Сырга салу» (обряд надевания сережек невесте, символизирующий окончательный договор между сватами), «Кыз узату» (проводы невесты), «Тусау кесер» (разрезание пут на ногах, символизирующее начало нового этапа в жизни ребенка) и другие казахские ритуалы.