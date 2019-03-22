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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:30

Просмотров: 1315

В Актау установили указатели на проспекте Нурсултана Назарбаева

Указатели на трех языках установлены вдоль центральной дороги от парка Акбота в 1 микрорайоне до жилого комплекса «Грин Парк» в 17 микрорайоне. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото со страниц акимата Актау в соцсетях
Указатели на проспекте Нурсултана Назарбаева написаны на трех языках: казахском, русском и английском. Ранее эта территория называлась проспектом Первого президента РК, но единогласным решением депутатов мангистауского областного маслихата была переименована.

В Актау установили указатели на проспекте Нурсултана Назарбаева


В Актау установили указатели на проспекте Нурсултана Назарбаева


По данным  Informburo, в четырёх городах не утвердили переименование улиц в честь Назарбаева. Республиканская ономастическая комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования улицы.

Комиссия рекомендовала пересмотреть предложенные для переименования в честь Нурсултана Назарбаева улицы в административных центрах Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Жамбылской областях. Было предложено определить иные объекты и улицы для переименования в Атырау, Актобе, Костанае и Таразе.




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Комментарии ( 1 )

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kolu411 (Посетители) Вчера, 22:22
Первоначальное назначение табличек - помощь в ориентировании приезжих или "туристов". Теперь "турист" подойдя к табличке вместо того что бы без посторонней помощи определить в каком направлении 2-ой либо 8-ой микрорайон будет лицезреть название какого то "проспекта".
 
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  • Pavelmwest
  • ZOLO
 jokerok (Посетители) Вчера, 20:41
Всё бы так быстро делали молниеносно.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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