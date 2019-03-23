Ночное задержание возле бара в Актау попало на видео

Статья 440. Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения
1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
2. Появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков - влекут штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере пяти месячных расчетных показателей.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания - влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
4. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения - влекут административный арест на срок до пяти суток.
5. Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется - влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.
Сноска. Статья 440 с изменением, внесенным Законом РК от 28.12.2017 № 127-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
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