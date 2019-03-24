«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Марта
+9...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.17 KZT
  • €1 = 429.11 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:20

Просмотров: 1185

Акимат: Переименование Астаны в Нур-Султан одобрили 40 тысяч мангистаусцев

В пресс-службе акима Мангистауской области рассказали о реакции нефтяников на переименование столицы.

Приезд главы государства в Мангистау. Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Как сообщается на сайте акимата Мангистауской области, 40 тысяч рабочих региона считают «заслугу Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева в нефтегазовой отрасли и модернизации транспортной логистики огромной».

По данным акимата, сотрудники около 20 нефтегазовых компаний, таких как «Озенмунайгаз», «Мангистаумунайгаз», «Каражанбасмунай», «Каракудукнефть», Buzachi Operating LTD поблагодарили за переименование столицы в честь Первого Президента. В пресс-службе заявили, что решение поддерживают и строители Мангистау, в частности, рабочие ЗАО «Альянс ЛТД»,​«Альянс ЛТД», «Оңдасын строй», «Ақжол құрылыс», «Ас құрылыс», «Макс КМ», «Ақтау строй», «Каспий цемент», «Қаз Азот», «Ақтау НШ», «СМК», .


Также по данным областного акимата, семь тысяч представителей филиала НПП «Атамекен» также одобрили переименование столицы. Около пяти тысяч сотрудников «НК «Казахстан темир жолы» поблагодарили Первого Президента за его труд.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 14 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 14:23
Ну пусть побудет Астана Нурболом. Потом станет Кайратом. Потом Азаматом... Один памятник сменят на другой. Других же фантазий нет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Zhenis72 (Посетители) Сегодня, 14:21
Цитата: Алишер
Ну учитывая, что практически все работники нефтяной сферы попадают туда через жаке и баке, которых "подводить нельзя" - не удивительно.

Алишер ненадо говорить того чего незнаеш.У 90 проц.работников нет никаих баке-саке.Это обычные мужики пахари.Которые живут от зарплаты до зарплаты.А то что у них зарплата чуть выше чем у бюджетника-попробуй сам в поле хоть раз приедь посмотри в каких климатических условиях там работают люди.

smesharik,
Одни нехорошие слова приходят на ум.На всю страну опозорили.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • smesharik
  • Xoxma80
  • бася
 Zhenis72 (Посетители) Сегодня, 14:04
Цитата: бася
не сомневаюсь что эти 40 т -госслужащие и нефтянка которым есть что терять если скажут своё мнение..дома в кругу родных у них 100% другое мнение

Бред сивой кабылы. Какие 40 тыс.чел. У нас нет столько нефтяников.Как работник нефтяной сферы уверяю вас- опрос некакой непровадился-сейчас все на праздничных выходных.Наш акимат решил прогнутся раньше всех.Подождать до вторника недодумались-было бы правдопадобнее.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 12:56
Moderator,
Да результаты на акиматовские не похожи, хотя количество участников не такое большое, проценты говорят о многом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Moderator (Администраторы ) Сегодня, 12:51
sake bakeevich, Голосование проводилось в Instagram, результаты можно посмотреть в сторис на нашем аккаунте. Проголосовало более 8 тысяч
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 12:40
Азарт лизоблюдов доходит до апогея. А слабо устроить опрос хоть какой-нибудь? Хоть на страницах газеты?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Mestnyi
  • бася
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 12:30
Пресс-служба акима области и не на такие чудеса творчества способна.
На заборе тоже много чего написано.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Jack (Посетители) Сегодня, 12:26
https://youtu.be/3S9GBi9PCfg
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 бася (Посетители) Сегодня, 12:24
не сомневаюсь что эти 40 т -госслужащие и нефтянка которым есть что терять если скажут своё мнение..дома в кругу родных у них 100% другое мнение ah1n1
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • бася
  • Василий Кравчук
  • Mestnyi
 Кинст (Посетители) Сегодня, 12:16
Подождите, сейчас памятники начнут ставить ))))
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика