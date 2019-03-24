Акимат: Переименование Астаны в Нур-Султан одобрили 40 тысяч мангистаусцев

Приезд главы государства в Мангистау. Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Как сообщается на сайте акимата Мангистауской области, 40 тысяч рабочих региона считают «заслугу Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева в нефтегазовой отрасли и модернизации транспортной логистики огромной».
По данным акимата, сотрудники около 20 нефтегазовых компаний, таких как «Озенмунайгаз», «Мангистаумунайгаз», «Каражанбасмунай», «Каракудукнефть», Buzachi Operating LTD поблагодарили за переименование столицы в честь Первого Президента. В пресс-службе заявили, что решение поддерживают и строители Мангистау, в частности, рабочие ЗАО «Альянс ЛТД»,«Альянс ЛТД», «Оңдасын строй», «Ақжол құрылыс», «Ас құрылыс», «Макс КМ», «Ақтау строй», «Каспий цемент», «Қаз Азот», «Ақтау НШ», «СМК», .
Также по данным областного акимата, семь тысяч представителей филиала НПП «Атамекен» также одобрили переименование столицы. Около пяти тысяч сотрудников «НК «Казахстан темир жолы» поблагодарили Первого Президента за его труд.
По данным акимата, сотрудники около 20 нефтегазовых компаний, таких как «Озенмунайгаз», «Мангистаумунайгаз», «Каражанбасмунай», «Каракудукнефть», Buzachi Operating LTD поблагодарили за переименование столицы в честь Первого Президента. В пресс-службе заявили, что решение поддерживают и строители Мангистау, в частности, рабочие ЗАО «Альянс ЛТД»,«Альянс ЛТД», «Оңдасын строй», «Ақжол құрылыс», «Ас құрылыс», «Макс КМ», «Ақтау строй», «Каспий цемент», «Қаз Азот», «Ақтау НШ», «СМК», .
Также по данным областного акимата, семь тысяч представителей филиала НПП «Атамекен» также одобрили переименование столицы. Около пяти тысяч сотрудников «НК «Казахстан темир жолы» поблагодарили Первого Президента за его труд.