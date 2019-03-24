Акимат: Переименование Астаны в Нур-Султан одобрили 40 тысяч мангистаусцев

Приезд главы государства в Мангистау. Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Как сообщается на сайте акимата Мангистауской области, 40 тысяч рабочих региона считают «заслугу Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева в нефтегазовой отрасли и модернизации транспортной логистики огромной».



По данным акимата, сотрудники около 20 нефтегазовых компаний, таких как «Озенмунайгаз», «Мангистаумунайгаз», «Каражанбасмунай», «Каракудукнефть», Buzachi Operating LTD поблагодарили за переименование столицы в честь Первого Президента. В пресс-службе заявили, что решение поддерживают и строители Мангистау, в частности, рабочие ЗАО «Альянс ЛТД»,​«Альянс ЛТД», «Оңдасын строй», «Ақжол құрылыс», «Ас құрылыс», «Макс КМ», «Ақтау строй», «Каспий цемент», «Қаз Азот», «Ақтау НШ», «СМК», .





Также по данным областного акимата, семь тысяч представителей филиала НПП «Атамекен» также одобрили переименование столицы. Около пяти тысяч сотрудников «НК «Казахстан темир жолы» поблагодарили Первого Президента за его труд.