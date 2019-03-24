Главный полицейский Мангистау встретится с жителями Актау

Фото из архива Lada.kz
Встреча с населением состоится в следующую пятницу, 29 марта, в здании «Ассамблеи народа Казахстана».
23 марта Канат Таймерденов выходил в прямой эфир через социальные сети и в течение 30 минут отвечал на вопросы граждан.
В ходе трансляции он поручил проверить 19 дом в 11 микрорайоне.
23 марта Канат Таймерденов выходил в прямой эфир через социальные сети и в течение 30 минут отвечал на вопросы граждан.
В ходе трансляции он поручил проверить 19 дом в 11 микрорайоне.
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