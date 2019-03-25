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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:54

Просмотров: 343

За вывоз мусора жители Актау задолжали 180 миллионов тенге

Из 56 тысяч абонентов в Актау 30 процентов ежемесячно не оплачивают услуги по вывозу мусора. Долг населения за вывоз мусора составляет порядка 180 миллионов тенге. Об этом заявил исполняющий обязанности директора компании ТОО «Caspiy Operating» Адлет Пиримкулов.

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Из-за долгов населения, по словам Адлета Пиримкулова, предприятие вынуждено работать в убыток.

- Возросла задолженность перед поставщиками запасных частей, перед разносчиками жировок, перед поставщиками горюче-смазочных материалов и за обслуживание оргтехники, - отметил исполняющий обязанности директора компании ТОО «Caspiy Operating».

Сумма долгов, по его словам, составляет свыше 15 миллионов тенге.

- Топливо дорожает, а расстояние до нового полигона увеличилось. Причем мы работаем ежедневно, - отметил исполняющий обязанности директора компании ТОО «Caspiy Operating».


На неплательщика, который имеет долг от 5000 тенге, как подчеркнул Адлет Пиримкулов, юридическая служба предприятия подает в суд, то есть юристы взыскивают долги через судебных приставов.

- Бывает и такое, что приходят к нам в офис и ругаются, что не смогли вылететь из аэропорта отдыхать заграницу из-за долга перед ТОО «Caspiy Operating». Такую задолженность люди копят годами, хотя можно было оплачивать в месяц по 211 тенге своевременно, - объяснил исполняющий обязанности директора компании ТОО «Caspiy Operating».


Еще одна проблема, как добавил Адлет Пиримкулов, это недостоверная информация от жителей о количестве проживающих в квартире. По его словам, из-за этого не соблюдаются нормы накоплений, переполняются контейнеры, а на один и тот же адрес водителю мусоровоза приходится делать несколько рейсов.


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Комментарии ( 1 )

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тишка (Посетители) Сегодня, 14:01
"Еще одна проблема, как добавил Адлет Пиримкулов, это недостоверная информация от жителей о количестве проживающих в квартире. По его словам, из-за этого не соблюдаются нормы накоплений, переполняются контейнеры, а на один и тот же адрес водителю мусоровоза приходится делать несколько рейсов." Правильно. В квартирах, которые сдают, живут целыми партиями. Приезжают на соревнование, команды и все размещаются в одной квартире, которую берут в аренду. Лично сама испытываю со всеми как табуном, носятся по лестнице. Что же вы тогда хотите?
Я платила регулярно. Один месяц не заплатила тут же пени начислили -40 тенге. А тут 180 миллионов тенге..Решать вопрос надо, а не плакаться...
 
 

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