За вывоз мусора жители Актау задолжали 180 миллионов тенге

- Топливо дорожает, а расстояние до нового полигона увеличилось. Причем мы работаем ежедневно, - отметил исполняющий обязанности директора компании ТОО «Caspiy Operating».

- Бывает и такое, что приходят к нам в офис и ругаются, что не смогли вылететь из аэропорта отдыхать заграницу из-за долга перед ТОО «Caspiy Operating». Такую задолженность люди копят годами, хотя можно было оплачивать в месяц по 211 тенге своевременно, - объяснил исполняющий обязанности директора компании ТОО «Caspiy Operating».

Из-за долгов населения, по словам Адлета Пиримкулова, предприятие вынуждено работать в убыток.- Возросла задолженность перед поставщиками запасных частей, перед разносчиками жировок, перед поставщиками горюче-смазочных материалов и за обслуживание оргтехники, - отметил исполняющий обязанности директора компании ТОО «Caspiy Operating».Сумма долгов, по его словам, составляет свыше 15 миллионов тенге.На неплательщика, который имеет долг от 5000 тенге, как подчеркнул Адлет Пиримкулов, юридическая служба предприятия подает в суд, то есть юристы взыскивают долги через судебных приставов.Еще одна проблема, как добавил Адлет Пиримкулов, это недостоверная информация от жителей о количестве проживающих в квартире. По его словам, из-за этого не соблюдаются нормы накоплений, переполняются контейнеры, а на один и тот же адрес водителю мусоровоза приходится делать несколько рейсов.