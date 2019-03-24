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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 21:34

Просмотров: 209

Штрафы на миллион: На дорогах Актау прошел полицейский рейд

В общей сложности по различным административным правонарушениям было составлено 68 протоколов на водителей города. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В ночь с 23 на 24 марта батальоном дорожно-патрульной полиции Актау был проведен рейд. Полицейскими было наложено штрафов на сумму 994 850 тенге за нарушение статей 590, 591, 593, 600, 608 и 612 Кодекса об административных правонарушениях РК.

- Среди частых нарушений — пользование телефоном за рулем, а также пренебрежение ремнями безопасности — более 20 фактов. На семерых водителей был наложен штраф за незаконную установку ксеноновых и LED-фар. Несколько водителей управляли транспортным средством, находясь в алкогольном опьянении, некоторые — вообще без прав, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Штрафы на миллион: На дорогах Актау прошел полицейский рейд

Штрафы на миллион: На дорогах Актау прошел полицейский рейд

Штрафы на миллион: На дорогах Актау прошел полицейский рейд


В ведомстве также было отмечено, что по итогу рейда на штрафстоянку было водворено семь автомобилей.

Помимо нарушений, касающихся правил дорожного движения, полицейскими было составлено шесть протоколов за нарушение общественного порядка.

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