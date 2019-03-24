Штрафы на миллион: На дорогах Актау прошел полицейский рейд

Статья 590. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств

1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) – влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц – в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

4. Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

5. Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

6. Управление транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства, – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

7. Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

8. Выпуск в эксплуатацию автотранспортных средств, не прошедших предрейсовый (предсменный) технический осмотр, а также допуск к управлению водителя, не прошедшего предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр, при осуществлении регулярных или нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров, багажа, а также перевозок грузов – влекут штраф на должностных лиц и субъектов малого предпринимательства в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

9. Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

10. Действия, предусмотренные частями первой, пятой, шестой, седьмой и девятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.



Примечание. Под транспортными средствами в настоящей главе Кодекса следует понимать все виды автомобилей, тракторов и иные самоходные машины, трамваи, троллейбусы, а также мотоциклы и другие механические транспортные средства.



Статья 591. Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией

1. Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



Примечание. Во время управления транспортным средством разрешается пользоваться телефоном либо радиостанцией посредством применения наушников или громкой связи.



Статья 593. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения

1. Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

2. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



Статья 600. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения

1. Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.



Статья 608. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, – влекут лишение права управления транспортным средством на срок три года.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки, – влекут лишение права управления транспортным средством на срок четыре года.

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, – влекут лишение права управления транспортным средством на срок пять лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, – влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством на срок шесть лет.

5. Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи, – влекут административный арест на тридцать суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на десять лет.

6. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, – влекут административный арест на двадцать суток.

7. Действия, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью шестой настоящей статьи, – влекут административный арест на тридцать суток.

8. Действия, предусмотренные частями шестой и седьмой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, – влекут штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.



Статья 612. Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления, страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

2. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта, – влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

3. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

4. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.

4-1. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.

5. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

6. Действие, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере семидесяти месячных расчетных показателей.

В ночь с 23 на 24 марта батальоном дорожно-патрульной полиции Актау был проведен рейд. Полицейскими было наложено штрафов на сумму 994 850 тенге за нарушение статей 590, 591, 593, 600, 608 и 612 Кодекса об административных правонарушениях РК.- Среди частых нарушений — пользование телефоном за рулем, а также пренебрежение ремнями безопасности — более 20 фактов. На семерых водителей был наложен штраф за незаконную установку ксеноновых и LED-фар. Несколько водителей управляли транспортным средством, находясь в алкогольном опьянении, некоторые — вообще без прав, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.В ведомстве также было отмечено, что по итогу рейда на штрафстоянку было водворено семь автомобилей.Помимо нарушений, касающихся правил дорожного движения, полицейскими было составлено шесть протоколов за нарушение общественного порядка.