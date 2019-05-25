Жителей Мангистау приглашают обследоваться на меланому

_фото из сети Интернет
Как рассказали специалисты, ежегодно 21 мая с целью профилактики и диагностирования заболевания проводится Всемирный день борьбы с меланомой. В Казахстане этот день перенесен на 4 июня.
Меланома - это один из видов рака, быстро прогрессирующий и дающий метастазы. Любой человек сможет прийти и бесплатно пройти дерматоскопию - обследовать свои родинки, родимые пятна с помощью дерматоскопа.
Процедура будет проводиться БЕСПЛАТНО в порядке живой очереди 4 июня в Мангистауском областном кожвендиспансере по адресу: 3 мкр., здание №26. Прием с 9:00 до 12:00. А также в медицинском центре «Денсаулык» по адресу: 26 мкр., 71 здание, 3 этаж, 15 кабинет, с 14:00 до 17:00.
По данным прошлого года, из 30 обследованных четыре человека были направлены на дообследование в областной онкологический диспансер.
Меланома - это один из видов рака, быстро прогрессирующий и дающий метастазы. Любой человек сможет прийти и бесплатно пройти дерматоскопию - обследовать свои родинки, родимые пятна с помощью дерматоскопа.
Процедура будет проводиться БЕСПЛАТНО в порядке живой очереди 4 июня в Мангистауском областном кожвендиспансере по адресу: 3 мкр., здание №26. Прием с 9:00 до 12:00. А также в медицинском центре «Денсаулык» по адресу: 26 мкр., 71 здание, 3 этаж, 15 кабинет, с 14:00 до 17:00.
По данным прошлого года, из 30 обследованных четыре человека были направлены на дообследование в областной онкологический диспансер.
Оставьте свой комментарий первым.