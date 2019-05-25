Жителей Мангистау приглашают обследоваться на меланому

Как рассказали специалисты, ежегодно 21 мая с целью профилактики и диагностирования заболевания проводится Всемирный день борьбы с меланомой. В Казахстане этот день перенесен на 4 июня.Меланома - это один из видов рака, быстро прогрессирующий и дающий метастазы. Любой человек сможет прийти и бесплатно пройти дерматоскопию - обследовать свои родинки, родимые пятна с помощью дерматоскопа.По данным прошлого года, из 30 обследованных четыре человека были направлены на дообследование в областной онкологический диспансер.