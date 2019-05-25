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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:53

Просмотров: 737

Жителей Мангистау приглашают обследоваться на меланому

Пройти бесплатное обследование на меланому (один из видов рака) приглашают специалисты медицинской организации в Актау. Об этом сообщили в Мангистауском областном кожно-венерологическом диспансере.

_фото из сети Интернет
Как рассказали специалисты, ежегодно 21 мая с целью профилактики и диагностирования заболевания проводится Всемирный день борьбы с меланомой. В Казахстане этот день перенесен на 4 июня.

Меланома - это один из видов рака, быстро прогрессирующий и дающий метастазы. Любой человек сможет прийти и бесплатно пройти дерматоскопию - обследовать свои родинки, родимые пятна с помощью дерматоскопа.

Жителей Мангистау приглашают обследоваться на меланому



Процедура будет проводиться БЕСПЛАТНО в порядке живой очереди 4 июня в Мангистауском областном кожвендиспансере по адресу: 3 мкр., здание №26. Прием с 9:00 до 12:00. А также в медицинском центре «Денсаулык» по адресу: 26 мкр., 71 здание, 3 этаж, 15 кабинет, с 14:00 до 17:00.

По данным прошлого года, из 30 обследованных четыре человека были направлены на дообследование в областной онкологический диспансер.


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