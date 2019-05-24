Назарбаев Интеллектуальная школа Актау вошла в число международных

В начале апреля в Мангистау прибыла группа экспертов совета международных школ CIS из разных стран мира.Эксперты из Австралии, Румынии, Франции, Бельгии, Тайланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана на протяжении пяти дней знакомились со школьной жизнью, работой коллектива, проводили беседы с учащимися, родителями и наблюдали за преподаванием учителей.- Команда CIS оценила уровень организации учебного процесса и школьной жизни. Эксперты посетили уроки, кружковые занятия, спортивные секции, ознакомились с меню школьного питания, с медицинским обслуживанием учащихся в школе на личном примере. Важным критерием аккредитации являлась демонстрация выхода из здания школы в случае чрезвычайной ситуации. Также они провели беседу с рабочими группами стандартов «Миссия, видение и ценности школы», «Преподавание и обучение», «Управление и лидерство», «Преподавательский состав и вспомогательный персонал», «Доступ к преподаванию и обучению», «Школьная культура и партнерство для обучения», «Операционные системы», - рассказали в школе.Директор CIS по международной аккредитации Стюарт Маклей в письме, адресованном коллективу школы, высоко оценил стремление педагогов и руководства в области преподавания и воспитания детей.- Я рад сообщить вам, что Совет международных школ принял решение о немедленном присвоении аккредитации Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления города Актау. Самые теплые поздравления вам, вашим сотрудникам и всему школьному сообществу в связи с этим достижением, - написано в письме.Наличие у школы международной аккредитации дает выпускникам школы помощь при поступлении в лучшие университеты мира, а учителям предоставляет возможность обмена опытом и работы со специалистами международного класса.- Международная аккредитация CIS открывает для школы широкие возможности развития и постоянного самосовершенствования. Это, в свою очередь, доказывает, что школа стремится к достижению высокого качества образования и возлагает на нас большую ответственность, - отметил директор школы Ермек Пайзов.Совет международных школ (CIS) — организация в системе международного образования, занимающаяся аккредитацией школ и разработкой передовых методов обучения, охватывающая 735 школ и более 50 университетов, колледжей из 116 стран. Назарбаев Интеллектуальная школа Актау стала 18 школой в системе NIS, получившая аккредитацию данной организации.