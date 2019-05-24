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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:35

Просмотров: 449

Назарбаев Интеллектуальная школа Актау вошла в число международных

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления Актау прошла аккредитацию Совета Международных школ (CIS). Эксперты из Австралии, Румынии, Франции, Бельгии, Тайланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана оценили уровень организации учебного процесса и школьной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе интеллектуальной школы.

Фото пресс-службы интеллектуальной школы.
В начале апреля в Мангистау прибыла группа экспертов совета международных школ CIS из разных стран мира.

Назарбаев Интеллектуальная школа Актау вошла в число международных


Назарбаев Интеллектуальная школа Актау вошла в число международных


Эксперты из Австралии, Румынии, Франции, Бельгии, Тайланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана на протяжении пяти дней знакомились со школьной жизнью, работой коллектива, проводили беседы с учащимися, родителями и наблюдали за преподаванием учителей.

- Команда CIS оценила уровень организации учебного процесса и школьной жизни. Эксперты посетили уроки, кружковые занятия, спортивные секции, ознакомились с меню школьного питания, с медицинским обслуживанием учащихся в школе на личном примере. Важным критерием аккредитации являлась демонстрация выхода из здания школы в случае чрезвычайной ситуации. Также они провели беседу с рабочими группами стандартов «Миссия, видение и ценности школы», «Преподавание и обучение», «Управление и лидерство», «Преподавательский состав и вспомогательный персонал», «Доступ к преподаванию и обучению», «Школьная культура и партнерство для обучения», «Операционные системы», - рассказали в школе.

Назарбаев Интеллектуальная школа Актау вошла в число международных


Назарбаев Интеллектуальная школа Актау вошла в число международных


Директор CIS по международной аккредитации Стюарт Маклей в письме, адресованном коллективу школы, высоко оценил стремление педагогов и руководства в области преподавания и воспитания детей.

- Я рад сообщить вам, что Совет международных школ принял решение о немедленном присвоении аккредитации Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления города Актау. Самые теплые поздравления вам, вашим сотрудникам и всему школьному сообществу в связи с этим достижением, - написано в письме.

Наличие у школы международной аккредитации дает выпускникам школы помощь при поступлении в лучшие университеты мира, а учителям предоставляет возможность обмена опытом и работы со специалистами международного класса.

- Международная аккредитация CIS открывает для школы широкие возможности развития и постоянного самосовершенствования. Это, в свою очередь, доказывает, что школа стремится к достижению высокого качества образования и возлагает на нас большую ответственность, - отметил директор школы Ермек Пайзов.

Совет международных школ (CIS) — организация в системе международного образования, занимающаяся аккредитацией школ и разработкой передовых методов обучения, охватывающая 735 школ и более 50 университетов, колледжей из 116 стран. Назарбаев Интеллектуальная школа Актау стала 18 школой в системе NIS, получившая аккредитацию данной организации.


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Комментарии ( 2 )

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нашевсе (Посетители) Сегодня, 17:44
Как замечательно, когда наши школы признают! Поздравляю!

Лично для меня малюсенькая проблема в том, что эта школа ЕНТ не сдает. Почему? С их высоким уровнем ничего не стоит написать эти тесты и доказать конкурентоспособность внутри страны, а значит и конкурентноспособность за пределами страны.
 
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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 15:38
На втором фото "Перевозчик"?
 
 

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