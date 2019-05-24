Названа официальная дата начала купального сезона в Актау

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С 1 июня личный состав водно-спасательной службы департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области перейдет на усиленный режим работы.



- Купальный сезон можно считать открытым в связи с переходом спасателей на усиленный режим работы. В начале месяца мы провели рейд по базам отдыха. Замечаний к администрации нет, они все оснащены спасательным инвентарем, - сказал Бауржан Мырзагул.



Спасатели рассказали о требованиях безопасности на пляжах:



НЕ заплывайте за знаки ограждения!

НЕ купайтесь в запрещенных местах!

НЕ оставляйте купающихся детей без присмотра!

НЕ допускайте шалости на воде!

НЕ подплывайте к проходящим катерам и лодкам!

НЕ прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров!

НЕ ныряйте в незнакомом месте!



- Под места отдыха задействовано 25 земельных участков. Из них восемь: «Манила», «Нур-плаза», «Достар», «Sunset», «Стигл», «Серябреные пески», «Tree of Life», «Самал» работают на постоянной основе. В целях обеспечения безопасности на данных базах отдыха ведется видеонаблюдение и работает служба охраны. На базах отдыха «Комарово» и «Акку» ведутся ремонтные работы, завершить которые планируется до 1 июня 2019 года. Места отдыха «Морячок», «Бриз», «Золотое солнышко», «Чайка», «Ивушка», «Монтажник» находятся в непригодном состоянии из-за износа. Кроме того, имеются три детских лагеря: «Алау», «Балдаурен» и «Фламинго». Также зарегистрирован один оздоровительный комплекс «Сая». Еще пять участков были огорожены каменным ограждением и находятся на стадии освоения, - рассказали в актауском городском акимате.



Телефон оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям: 112