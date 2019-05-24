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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 510

Названа официальная дата начала купального сезона в Актау

В этом году купальный сезон начнется с 1 июня. Об этом сообщил Бауржан Мырзагул, исполняющий обязанности руководителя оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Фото из архива
С 1 июня личный состав водно-спасательной службы департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области перейдет на усиленный режим работы.

- Купальный сезон можно считать открытым в связи с переходом спасателей на усиленный режим работы. В начале месяца мы провели рейд по базам отдыха. Замечаний к администрации нет, они все оснащены спасательным инвентарем, - сказал Бауржан Мырзагул.

Спасатели рассказали о требованиях безопасности на пляжах:

НЕ заплывайте за знаки ограждения!
НЕ купайтесь в запрещенных местах!
НЕ оставляйте купающихся детей без присмотра!
НЕ допускайте шалости на воде!
НЕ подплывайте к проходящим катерам и лодкам!
НЕ прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров!
НЕ ныряйте в незнакомом месте!

- Под места отдыха задействовано 25 земельных участков. Из них восемь: «Манила», «Нур-плаза», «Достар», «Sunset», «Стигл», «Серябреные пески», «Tree of Life», «Самал» работают на постоянной основе. В целях обеспечения безопасности на данных базах отдыха ведется видеонаблюдение и работает служба охраны. На базах отдыха «Комарово» и «Акку» ведутся ремонтные работы, завершить которые планируется до 1 июня 2019 года. Места отдыха «Морячок», «Бриз», «Золотое солнышко», «Чайка», «Ивушка», «Монтажник» находятся в непригодном состоянии из-за износа. Кроме того, имеются три детских лагеря: «Алау», «Балдаурен» и «Фламинго». Также зарегистрирован один оздоровительный комплекс «Сая». Еще пять участков были огорожены каменным ограждением и находятся на стадии освоения, - рассказали в актауском городском акимате.

Телефон оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям: 112


 

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Комментарии ( 2 )

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Нелли Ершова (Посетители) Сегодня, 17:58
Почему не подготовлен пляж в7=м мкр, "Студеньчиский пляж"? Или снова продали землю под кафе? Когда закончится этот бес предел? Почему не учитывают потребности граждан , которые не могут выехать за город, это мамы с детьми, пожилые, малоимущие? Что за руководители у нас стали в городе? Зажравшиеся, беспринципные , нет даже слов, как их можно назвать!!!
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 17:55
А если я искупаюсь сегодня или завтра, то мне куда идти штраф платить?
Или за мной сами придут.
 
 

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