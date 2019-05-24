Пранкеры разыграли автолюбителей Актау

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Переходя дорогу на зелёный сигнал светофора, пранкеры @amanshievvv делали вид, что снимают номера государственной регистрации с автомобилей, и шли дальше. При этом шутники использовали имеющийся у себя автомобильный номер.
Водители, думая, что их номера сняли с автомашины, пытались догнать шутников.
Реакцию людей на розыгрыш пранкеры сняли на видео.
- Сегодня в Актау снимаем пранк с 12-тью номерами, проверим реакцию водителей, - говорилось на видео.
Пранк - розыгрыш. Пранки - популярное движение, предусматривает различные шутки в общественных местах.
Водители, думая, что их номера сняли с автомашины, пытались догнать шутников.
Реакцию людей на розыгрыш пранкеры сняли на видео.
- Сегодня в Актау снимаем пранк с 12-тью номерами, проверим реакцию водителей, - говорилось на видео.
Пранк - розыгрыш. Пранки - популярное движение, предусматривает различные шутки в общественных местах.