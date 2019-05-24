Как провести ближайшие выходные в Актау

Спорт

Футбольный матч «Каспий» - «Астана М»



Экскурсии

«Экзотические птицы»



Поездка в долину Айракты-Шоманай



Зажигательные шоу-программы и детские мастер-классы

Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»



Мастер-классы по лепке

Мастер-класс в студии «МартАрт»

Для любителей кино

«Аладдин»



«Гори, гори ясно»

«Малыш Кид»



«Ядовитая роза»

«Плейбой под прикрытием»

Футбольный клуб «Каспий» приглашает фанатов, жителей и гостей города поддержать местную команду. Игра состоится 26 мая в 18:00 на стадионе «Жас Канат». Вход свободный.Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится 26 мая. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Aktau City Tour 25 мая приглашает жителей Актау на экскурсию в долину останцевых гор, известных среди местного населения под именем Айракты-Шоманай (Долина замков). Айрактинские горы, действительно, выглядят, как сказочные замки со шпилями, башнями, колоннадами и крепостными стенами. Продолжительность 12 часов. Поездка платная. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдет зажигательная шоу-программа с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Семейный центр «Апельсинка» в субботу, 25 мая, приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.Художественная студия «МартАрт» приглашает жителей Актау на мастер-класс «Ниткография». Ниткография – один из нестандартных приёмов рисования, который помогает раскрыть в детях творческий потенциал, способствует самовыражению детей, пробуждает в ребёнке любознательность, стимулирует абстрактное и логическое мышление, художественную импровизацию, развивает воображение, расширяет границы творческой фантазии вашего ребёнка. Научившись основным приемам ниткографии на мастер-классе, ваш ребёнок сможет создавать креативные рисунки дома самостоятельно.Мастер-класс состоится 26 мая в 15:00. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38. Вход платный.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный».Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок со сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим?Подросток Рио связывается с главным преступником Дикого Запада Билли Кидом, чтобы отомстить своему дяде за смерть отца и спасти сестру. Втянутый в суровое противостояние между бандитом и его врагом-шерифом Пэтом Гарреттом, Рио старается выбрать правильную сторону.Обычное дело о пропавшей без вести медленно превращается в сложную запутанную сеть преступлений, подозреваемых и трупов.Частный детектив и по совместительству ловелас, известный как Городской Охотник, получает на руки запутанное дело. По просьбе своей эффектной и неприступной напарницы сыщик соглашается взяться за работу. Теперь плейбою под прикрытием предстоит отправиться в Монако – на территорию больших денег и красивых женщин.