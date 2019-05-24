«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 25 Мая
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.36 KZT
  • €1 = 424.47 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:42

Просмотров: 342

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 25 и 26 мая.

Фото из архива
Спорт
Футбольный матч «Каспий» - «Астана М»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Футбольный клуб «Каспий» приглашает фанатов, жителей и гостей города поддержать местную команду. Игра состоится 26 мая в 18:00 на стадионе «Жас Канат». Вход свободный.

Экскурсии
«Экзотические птицы»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию на ферму экзотических птиц! На ферме вы увидите как домашних, так и экзотических птиц: фазанов, страусов, орла, павлинов. А также вы познакомитесь с их маленьким другом – кроликом. Экскурсия состоится 26 мая. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Поездка в долину Айракты-Шоманай


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour 25 мая приглашает жителей Актау на экскурсию в долину останцевых гор, известных среди местного населения под именем Айракты-Шоманай (Долина замков). Айрактинские горы, действительно, выглядят, как сказочные замки со шпилями, башнями, колоннадами и крепостными стенами. Продолжительность 12 часов. Поездка платная. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Зажигательные шоу-программы и детские мастер-классы
Развлекательные программы в семейном центре «Атлантида»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдет зажигательная шоу-программа с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в субботу, 25 мая, приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-классы по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В выходные дни пройдут мастер-классы по лепке. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Мастер-класс в студии «МартАрт»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Художественная студия «МартАрт» приглашает жителей Актау на мастер-класс «Ниткография». Ниткография – один из нестандартных приёмов рисования, который помогает раскрыть в детях творческий потенциал, способствует самовыражению детей, пробуждает в ребёнке любознательность, стимулирует абстрактное и логическое мышление, художественную импровизацию, развивает воображение, расширяет границы творческой фантазии вашего ребёнка. Научившись основным приемам ниткографии на мастер-классе, ваш ребёнок сможет создавать креативные рисунки дома самостоятельно.
Мастер-класс состоится 26 мая в 15:00. Место проведения: 12 микрорайон, здание 51/1 (напротив дома №65). Запись по телефонам: 8 778 7045252, 31-33-38. Вход платный.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Аладдин»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный».

«Гори, гори ясно»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок со сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим?

«Малыш Кид»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подросток Рио связывается с главным преступником Дикого Запада Билли Кидом, чтобы отомстить своему дяде за смерть отца и спасти сестру. Втянутый в суровое противостояние между бандитом и его врагом-шерифом Пэтом Гарреттом, Рио старается выбрать правильную сторону.

«Ядовитая роза»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Обычное дело о пропавшей без вести медленно превращается в сложную запутанную сеть преступлений, подозреваемых и трупов.

«Плейбой под прикрытием»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Частный детектив и по совместительству ловелас, известный как Городской Охотник, получает на руки запутанное дело. По просьбе своей эффектной и неприступной напарницы сыщик соглашается взяться за работу. Теперь плейбою под прикрытием предстоит отправиться в Монако – на территорию больших денег и красивых женщин.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 Лиана


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика