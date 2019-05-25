Заместитель руководителя Мангистауского филиала «КазАвтоЖол» подозревается в коррупции

Видео с канала АДГСПК РК в Youtube.

Заместитель руководителя областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» подозревается в получении на системной основе взяток в сумме более 1 миллиона тенге от представителей подрядных организаций за непривлечение к административной ответственности и незаконное лоббирование интересов при проведении государственных закупок.Подрядчик не исполнил свои обязательства по строительству участка дороги в полном объеме к установленному сроку, и за непривлечение к ответственности в виде штрафа была дана взятка.Досудебное расследование в отношении должностного лица продолжается.