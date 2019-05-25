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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 1808

Заместитель руководителя Мангистауского филиала «КазАвтоЖол» подозревается в коррупции

Об этом сообщили в агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан.

Скриншот видеоматериала
Заместитель руководителя областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» подозревается в получении на системной основе взяток в сумме более 1 миллиона тенге от представителей подрядных организаций за непривлечение к административной ответственности и незаконное лоббирование интересов при проведении государственных закупок.

Подрядчик не исполнил свои обязательства по строительству участка дороги в полном объеме к установленному сроку, и за непривлечение к ответственности в виде штрафа была дана взятка.

Досудебное расследование в отношении должностного лица продолжается.


Видео с канала АДГСПК РК в Youtube.


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Комментарии ( 3 )

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  • Mestnyi
 Doktor (Посетители) Сегодня, 14:36
Mestnyi,
Его уже простили lol gurev57,Ещё не началось начало будет в 25 году вот тогда похихикаем.
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 12:09
Лада, поинтересуйтесь как обстоит дело с замакима, которого нахлобучили за откат по проекту ледового дворца? 1.04.19 была статья что ему продлили срок задержания на месяц. Он уже дома загорает, или сидит еще? Когда суд будет? Когда строительство продолжат?
Чет акаматчики включили режим тишины, 100% на тормозах хотят спустить это дело. Аким на вопросы в блоге тупо игнорит, не отвечает.
Да и по руководителю обл.спорта тоже инфы нет.
 
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  • non_alcoholic
  • Вован
  • Doktor
 gurev57 (Посетители) Сегодня, 11:31
Ну вот и вышло на работу поколение купленных дипломов.
 
 

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