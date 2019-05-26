«Покатушки» на берегу: Полиция Мангистау оштрафовала водителя по видео в Instagram

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Видеоролик с нарушением ПДД местный житель отправил полицейским в Instagram.
В свою очередь, полиция оформила водителя Toyota Hilux по части 3 статьи 593 КоАП РК.
Статья 593 часть 3 КоАП РК - Несоблюдение правил перевозки пассажиров, причем действие совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания.
Это влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, то есть 24 050 тенге.
В свою очередь, полиция оформила водителя Toyota Hilux по части 3 статьи 593 КоАП РК.
Статья 593 часть 3 КоАП РК - Несоблюдение правил перевозки пассажиров, причем действие совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания.
Это влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, то есть 24 050 тенге.