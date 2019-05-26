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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:52

Просмотров: 1070

«Покатушки» на берегу: Полиция Мангистау оштрафовала водителя по видео в Instagram

В опубликованном ролике группа мужчин на пикапе Toyota Hilux устроила небезопасную езду на берегу Каспия. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Видеоролик с нарушением ПДД местный житель отправил полицейским в Instagram.

В свою очередь, полиция оформила водителя Toyota Hilux по части 3 статьи 593 КоАП РК.

Статья 593 часть 3 КоАП РК - Несоблюдение правил перевозки пассажиров, причем действие совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Это влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, то есть 24 050 тенге.



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Комментарии ( 3 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 21:21
Не интересно!
 
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ShEV (Посетители) Сегодня, 20:15
А что же не штрафуют тех водятелей, которые выпускников ,высунувшихся из окон,катают? Номеров не видно? А тут,сидя в кабинете и от безделья "шарясь" в инстаграмме решили показательный штраф влепить...
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 20:07
Ну правильно он же не один из тех кто в городе зехерит и их бакеши трогать не велят,его можно он за городом и безродный баке и саке у него нет его можно и выдрать по статье 593.

Сообщения удаляю не читая.
 
 

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