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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 277

700 молодых воинов регионального командования «Запад» приняли военную присягу

В Актау, Атырау, Актобе и селе Бейнеу Мангистауской области клятву на верность Родине дали 700 военнослужащих срочной службы, призванных весной 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе управления командующего войсками регионального командования «Запад».

Принятие присяги. Фото предоставлено пресс-службой управления командующего войсками регионального командования «Запад»
Военнослужащие срочной службы после принятия присяги приступят к боевой учебе по программе подготовки младших специалистов. Через полгода они получат воинские специальности артиллеристов, танкистов, связистов, стрелков и встанут в единый строй с полноправными защитниками Отечества.

- Мы все испытываем огромную гордость, что приняли присягу, и будем с честью служить суверенному Казахстану! Я могу с уверенностью сказать, что мы с достоинством и честью выполним свой воинский долг во благо нашей Родины, - отметил Алмас Куанышев, гвардии рядовой, военнослужащий войсковой части №25744 Актау.

В качестве гостей на торжественных мероприятиях присутствовали ветераны Вооруженных Сил, представители органов власти и общественных организаций. В войсковые части 30238, 25744, 41433 и 99116 прибыли около полутора тысяч родных и близких военнослужащих.

Были продемонстрированы показательные выступления военнослужащих по предметам боевой подготовки.


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700 молодых воинов регионального командования «Запад» приведены к военной присяге


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