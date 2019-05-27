700 молодых воинов регионального командования «Запад» приняли военную присягу

Принятие присяги. Фото предоставлено пресс-службой управления командующего войсками регионального командования «Запад»

Военнослужащие срочной службы после принятия присяги приступят к боевой учебе по программе подготовки младших специалистов. Через полгода они получат воинские специальности артиллеристов, танкистов, связистов, стрелков и встанут в единый строй с полноправными защитниками Отечества.



- Мы все испытываем огромную гордость, что приняли присягу, и будем с честью служить суверенному Казахстану! Я могу с уверенностью сказать, что мы с достоинством и честью выполним свой воинский долг во благо нашей Родины, - отметил Алмас Куанышев, гвардии рядовой, военнослужащий войсковой части №25744 Актау.



В качестве гостей на торжественных мероприятиях присутствовали ветераны Вооруженных Сил, представители органов власти и общественных организаций. В войсковые части 30238, 25744, 41433 и 99116 прибыли около полутора тысяч родных и близких военнослужащих.



Были продемонстрированы показательные выступления военнослужащих по предметам боевой подготовки.