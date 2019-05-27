«Я полиции плачу»: Предприниматель прокомментировала конфликт с жителем Актау

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Житель Актау пожаловался на предпринимателя, работающего на набережной 14 микрорайона.
По словам горожанина, он вместе со своей семьей 24 мая гулял по побережью. Его ребенок захотел поиграть с кинетическим песком, песочница с которым находилась на бесплатной детской площадке. Мужчина был возмущен тем, что к нему подошла девушка и попросила оплатить услугу.
Произошел конфликт, в ходе которого работница сообщила родителям малыша, что место для установки развлекательного оборудования она выбирает сама, так как «платит за это полиции».
Сотрудники полиции вызвали для беседы девушку на следующий день. Она написала в своей объяснительной, что такого сказать не могла, так как у нее имеются все разрешительные документы.
- Женщина указала в своей объяснительной, что держит религиозный пост и не могла такого сказать. Кроме того, она утверждает, что возмущенный мужчина стал материться, говоря, что он учитель и платит налоги. Все разрешительные документы на работу у предпринимателя имеются, - сказали в пресс-службе департамента полиции области.
Напомним, ранее в рубрике «Народные новости» житель Актау пожаловался на платные развлечения на детской площадке в районе набережной 14 микрорайона.
По словам горожанина, он вместе со своей семьей 24 мая гулял по побережью. Его ребенок захотел поиграть с кинетическим песком, песочница с которым находилась на бесплатной детской площадке. Мужчина был возмущен тем, что к нему подошла девушка и попросила оплатить услугу.
Произошел конфликт, в ходе которого работница сообщила родителям малыша, что место для установки развлекательного оборудования она выбирает сама, так как «платит за это полиции».
Сотрудники полиции вызвали для беседы девушку на следующий день. Она написала в своей объяснительной, что такого сказать не могла, так как у нее имеются все разрешительные документы.
- Женщина указала в своей объяснительной, что держит религиозный пост и не могла такого сказать. Кроме того, она утверждает, что возмущенный мужчина стал материться, говоря, что он учитель и платит налоги. Все разрешительные документы на работу у предпринимателя имеются, - сказали в пресс-службе департамента полиции области.
Видео предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области.
Напомним, ранее в рубрике «Народные новости» житель Актау пожаловался на платные развлечения на детской площадке в районе набережной 14 микрорайона.