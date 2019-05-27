«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Мая
+25...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.86 KZT
  • €1 = 425.14 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 2991

«Я полиции плачу»: Предприниматель прокомментировала конфликт с жителем Актау

Девушку, работавшую 24 мая на детской площадке в районе набережной 14 микрорайона, сотрудники полиции вызвали для беседы на следующий день. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пользователя Lada.kz
Житель Актау пожаловался на предпринимателя, работающего на набережной 14 микрорайона.

По словам горожанина, он вместе со своей семьей 24 мая гулял по побережью. Его ребенок захотел поиграть с кинетическим песком, песочница с которым находилась на бесплатной детской площадке. Мужчина был возмущен тем, что к нему подошла девушка и попросила оплатить услугу.

Произошел конфликт, в ходе которого работница сообщила родителям малыша, что место для установки развлекательного оборудования она выбирает сама, так как «платит за это полиции».

Сотрудники полиции вызвали для беседы девушку на следующий день. Она написала в своей объяснительной, что такого сказать не могла, так как у нее имеются все разрешительные документы.

- Женщина указала в своей объяснительной, что держит религиозный пост и не могла такого сказать. Кроме того, она утверждает, что возмущенный мужчина стал материться, говоря, что он учитель и платит налоги. Все разрешительные документы на работу у предпринимателя имеются, - сказали в пресс-службе департамента полиции области.


Видео предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
.

Напомним, ранее в рубрике «Народные новости» житель Актау пожаловался на платные развлечения на детской площадке в районе набережной 14 микрорайона.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 17 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Штирлиц (Посетители) Сегодня, 16:31
При таком характере ты могла бы быть и покрасивее.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
murz (Посетители) Сегодня, 16:27
Orion,
ну вообще то такси уже давно 300 стоят. Если так жалко сверху 100 добавить, ездите на автобусе. Как тут правильно заметили, деньги нужны всем, и верующим и атеистам)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • dom555
  • cas177cas
 Нурманжанов Максим (Посетители) Сегодня, 16:01
Я лично там присутствовал.
Нецензурной брани там не было.
Я бы остановил, так как за столом сидела моя дочка.
Когда начали вызывать полицию эта девушка сразу испариласть.
Пришла другая женщина и показывала документы на сотке (они выложенны в прошлой статье). Но за стол с песком в них ничего не было написано и то что на детской площадке можно ставить тоже ничего не было.
Её покарает Аллах за обман во время Священного месяца.

На видио она читает с бумаги))))
Голливуд отдыхает!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Юрий Спассков
  • tolk
  • dom555
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:51
я то верю что кому то просто платится в карман

а можно этих ментов хозяев набережной ))) фамилии и имена в студию? с фото пжл. очень интересно, как они управляют набережной.

а вообще , какой ужас. Всё куплено! все продажные! воры!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • sakura.68
  • 19691352
  • Д.Е.Д.
  • Ян
  • ddd888
  • ЁмоЁ
  • tolk
  • dom555
  • cas177cas
 RaushanZh85 (Посетители) Сегодня, 15:40
Совсем стыда нет, бессовестная, люди там были и я там была, да ты сказала по другому " Ментам заплатили, имеем право, нам разрешили" !!!
Это ты на людей клевещешь, и за это статья есть, если люди соберутся и опровергнут ... Тогда будешь знать, как клеветать... Именно они и позвали за этим полицию, чтобы ты им в лицо сказала или они опровергнули, там народ стоял , они хотели услышать ответ от полиции, которая туда приехала, так или нет это.... Бесстыжая, вот именно в месяц Оразы пусть тебе свидетелем будет Всевышний....

ТАм люди для этого и вызвали полицию, чтобы подтвердить или услышать кому она заплатила, почему они ставят на бесплатной площадке платный стол? И как она утверждает надо же, все по другому, стыда нет....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • leo529
  • sakura.68
  • Д.Е.Д.
  • 19691352
  • ddd888
  • strana.kz
  • Юрий Спассков
  • dom555
 Arabic_Nights (Посетители) Сегодня, 15:27
Вот мне тоже интересно, куда нужно обратиться, чтобы взять разрешение на торговлю и вренду на набережной города? Лада может зададите вопрос городскому Акимату насчет этого, раз уж торговать, у всех должны быть равные возможноти. А то получается у кого то сват брат, а кому то тонна документов и т.д.
Официально опубликуйте перечень документов и ответственных лиц, чтобы народ занялся бизнесом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +10
  • leo529
  • dom555
  • zhanino
  • Dilda
  • sakura.68
  • 19691352
  • ЁмоЁ
  • ddd888
  • Тюхман87
  • tolk
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 14:57
как же это мило, прикрываться оразой, самое печальное, что клоунов и показушнкиов теперь, среди держащих оразу, намного больше стало.
 
-3
  • dom555
  • zhanino
  • Dilda
 Не поддерживаю Поддерживаю
kazakhstan (Посетители) Сегодня, 14:42
Зашугали менты ребёнка видно же, позорники это они так оправдаться решили...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Д.Е.Д.
  • dom555
  • Dilda
  • sakura.68
  • 19691352
  • murz
 leo529 (Посетители) Сегодня, 14:24
Женщина указала в своей объяснительной, что держит религиозный пост и не могла такого сказать.
При чем тут пост вообще? Т.е. если бы не пост, то она вполне могла бы такое сказать, так получается?
Цитата: Orion
а когда ему протянули 200 тг и сказали рахмет, при этом проехали с 7 мкр в 5 мкр., так разразился такой скандал, что ораза тут оказалась не причем.

Само собой :) пост постом, а деньги одинаково нужны всем, и верующим, и атеистам :))
 
-1
  • murz
 Не поддерживаю Поддерживаю +12
  • leo529
  • arelav_74
  • Mestnyi
  • Zhenis72
  • Д.Е.Д.
  • dom555
  • zhanino
  • Dilda
  • sakura.68
  • ddd888
  • Тюхман87
  • Штирлиц
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:17
Очень часто встречаю таких людей, которые прикрываются постом (оразой).
Как то подвозил таксист и говорил что соблюдает пост, а когда ему протянули 200 тг и сказали рахмет, при этом проехали с 7 мкр в 5 мкр., так разразился такой скандал, что ораза тут оказалась не причем.
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика