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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 2031

Выставка тюнингованных автомобилей прошла в Актау

Организатором выставки выступил автокомплекс «YASIRA MOTORS», который постарался собрать и показать жителям Актау автомобили необычного формата.

Фото организаторов выставки
Любой желающий мог стать участником первой автомобильной выставки тюнингованных машин в Актау. Конкурсантам необходимо было иметь мощный автозвук, низкую посадку авто, тюнинг, громкий выхлоп, или машина должна была являться ретро-автомобилем.

На территории автокомплекса «YASIRA MOTORS» были выставлены 19 автомобилей.

Некоторые из представленных моделей, по словам организаторов, долгое время простаивали в гаражах или редко использовались.

Тройку призеров, по словам Константина Двойных, организатора мероприятия, выбирали пользователи Instagram посредством голосования на странице автокомплекса.

По количеству лайков первого места удостоился автомобиль BMW E30. В качестве приза организаторы произведут вибро-шумоизоляцию его салона.

Выставка тюнингованных автомобилей прошла в Актау


Следом расположился Lexus LX 570, которому досталась полировка кузова с нанесением керамики.

Выставка тюнингованных автомобилей прошла в Актау


Замкнул тройку Mitsubishi. Автовладельцу проведут химчистку салона.

Выставка тюнингованных автомобилей прошла в Актау


- Наша цель - продемонстрировать автомобили, которые теряются в нашем городе в общей массе, и мы их практически не видим. Это первое мероприятие подобного плана. В дальнейшем мы планируем включить в соревнования внедорожники и проводить выставки, как минимум, раз в сезон, - поделился Константин Двойных.


Выставка тюнингованных автомобилей прошла в Актау


Организаторы благодарят спонсора в лице @avtoelegant_aktau за предоставление призов.



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Комментарии ( 1 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 20:06
чет по видео там машины и интереснее были, чем победители.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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