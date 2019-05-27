Выставка тюнингованных автомобилей прошла в Актау

- Наша цель - продемонстрировать автомобили, которые теряются в нашем городе в общей массе, и мы их практически не видим. Это первое мероприятие подобного плана. В дальнейшем мы планируем включить в соревнования внедорожники и проводить выставки, как минимум, раз в сезон, - поделился Константин Двойных.

Любой желающий мог стать участником первой автомобильной выставки тюнингованных машин в Актау. Конкурсантам необходимо было иметь мощный автозвук, низкую посадку авто, тюнинг, громкий выхлоп, или машина должна была являться ретро-автомобилем.На территории автокомплекса «YASIRA MOTORS» были выставлены 19 автомобилей.Некоторые из представленных моделей, по словам организаторов, долгое время простаивали в гаражах или редко использовались.Тройку призеров, по словам Константина Двойных, организатора мероприятия, выбирали пользователи Instagram посредством голосования на странице автокомплекса.По количеству лайков первого места удостоился автомобиль BMW E30. В качестве приза организаторы произведут вибро-шумоизоляцию его салона.Следом расположился Lexus LX 570, которому досталась полировка кузова с нанесением керамики.Замкнул тройку Mitsubishi. Автовладельцу проведут химчистку салона.Организаторы благодарят спонсора в лице @avtoelegant_aktau за предоставление призов.