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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:32

Просмотров: 101

Воспитанницы арт-студии «Колибри» из Актау стали призерами международного конкурса красоты

Конкурс «Future Fashion Faces World Kids» проходил в Турции. Актау на соревновании красавиц представляли три юные модели. Об этом рассказали в арт-студии «Колибри».

Кристина Доронина, Аянат Алматай и Айрита Нуржаубекова
Титулы «Мiss Talent» («Мисс Талант») и «Мiss Eurasia» («Мисс Евразия») завоевала 16-летняя Кристина Доронина. Титулы «Winner» («Победитель») и «Carwalk» («Лучшая подиумная походка») были присуждены 14-летней Айрите Нуржаубековой. Титулы «I Runner up» (обладатель 1 места) и «Photo model» («Фотомодель») завоевала 11-летняя Аянат Алматай.

Юные красавицы состязались в различных конкурсных номинациях: «Шоу талантов», «Дефиле в дизайнерских нарядах», «Национальная одежда». В конкурсе принимали участие модели из разных стран мира. Оценивали их жюри, в состав которого вошли директоры национальных конкурсов, стилисты, визажисты и многие другие работники индустрии красоты.

- Наши девочки очень достойно выступили, выражаем огромную благодарность всем, кто помог им исполнить детскую мечту «Стать принцессой». Это, конечно, преподаватели арт-студии «Колибри», администрация культурно-досугового комплекса имени Абая, городской отдел культуры и развития языков, хореографы: Айнур Сариева и Альбина Кесикова, модельеры: Елена Гербрандт, Марина Родина и Вера Юрченко, а также национальный директор конкурса от Казахстана Елена Синица, - рассказали в арт-студии «Колибри».

Фото арт-студии "Колибри"



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