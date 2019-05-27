Воспитанницы арт-студии «Колибри» из Актау стали призерами международного конкурса красоты

Титулы «Мiss Talent» («Мисс Талант») и «Мiss Eurasia» («Мисс Евразия») завоевала 16-летняя Кристина Доронина. Титулы «Winner» («Победитель») и «Carwalk» («Лучшая подиумная походка») были присуждены 14-летней Айрите Нуржаубековой. Титулы «I Runner up» (обладатель 1 места) и «Photo model» («Фотомодель») завоевала 11-летняя Аянат Алматай.Юные красавицы состязались в различных конкурсных номинациях: «Шоу талантов», «Дефиле в дизайнерских нарядах», «Национальная одежда». В конкурсе принимали участие модели из разных стран мира. Оценивали их жюри, в состав которого вошли директоры национальных конкурсов, стилисты, визажисты и многие другие работники индустрии красоты.- Наши девочки очень достойно выступили, выражаем огромную благодарность всем, кто помог им исполнить детскую мечту «Стать принцессой». Это, конечно, преподаватели арт-студии «Колибри», администрация культурно-досугового комплекса имени Абая, городской отдел культуры и развития языков, хореографы: Айнур Сариева и Альбина Кесикова, модельеры: Елена Гербрандт, Марина Родина и Вера Юрченко, а также национальный директор конкурса от Казахстана Елена Синица, - рассказали в арт-студии «Колибри».Фото арт-студии "Колибри"