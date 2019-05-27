В акимате Актау прокомментировали ситуацию со строительством на теплом пляже

Фото из архива Lada.kz
Площадь территории теплого пляжа, как отметили в городском отделе архитектуры и градостроительства, составляет 650 гектаров. В ведомстве рассказали, что информацию о свободных земельных участках в районе пляжа можно получить на сайте автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра.
Предлагаем вам ознакомиться с официальным ответом государственного учреждения «Актауский горосдкой отдел архитектуры и градостроительства».
От автора:
После получения официального ответа исполнительных органов города все еще остались следующие вопросы:
1. Кем будет проверяться законность строительства на данной территории?
2. Кто понесет ответственность за продажу права аренды данной территории частной компании?
3. Считается ли законной передача в частные руки государственной земли, расположенной вблизи стратегического объекта, в данном случае ТОО «МАЭК-Казатомпром»?
Напомним, ранее городской акимат уже предоставлял комментарий по поводу строительства в районе теплого пляжа в Актау.
Предлагаем вам ознакомиться с официальным ответом государственного учреждения «Актауский горосдкой отдел архитектуры и градостроительства».
Фото предоставлено пресс-службой городского акимата.
От автора:
После получения официального ответа исполнительных органов города все еще остались следующие вопросы:
1. Кем будет проверяться законность строительства на данной территории?
2. Кто понесет ответственность за продажу права аренды данной территории частной компании?
3. Считается ли законной передача в частные руки государственной земли, расположенной вблизи стратегического объекта, в данном случае ТОО «МАЭК-Казатомпром»?
Напомним, ранее городской акимат уже предоставлял комментарий по поводу строительства в районе теплого пляжа в Актау.