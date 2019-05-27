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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:43

Просмотров: 485

В акимате Актау прокомментировали ситуацию со строительством на теплом пляже

Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства ответил на официальный запрос редакции Lada.kz по вопросу строительства, которое ведется на теплом пляже.

Фото из архива Lada.kz
Площадь территории теплого пляжа, как отметили в городском отделе архитектуры и градостроительства, составляет 650 гектаров. В ведомстве рассказали, что информацию о свободных земельных участках в районе пляжа можно получить на сайте автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра.

Предлагаем вам ознакомиться с официальным ответом государственного учреждения «Актауский горосдкой отдел архитектуры и градостроительства».

В акимате Актау прокомментировали ситуацию со строительством на теплом пляже

Фото предоставлено пресс-службой городского акимата.


От автора:
После получения официального ответа исполнительных органов города все еще остались следующие вопросы:
1. Кем будет проверяться законность строительства на данной территории?
2. Кто понесет ответственность за продажу права аренды данной территории частной компании?
3. Считается ли законной передача в частные руки государственной земли, расположенной вблизи стратегического объекта, в данном случае ТОО «МАЭК-Казатомпром»?

Напомним, ранее городской акимат уже предоставлял комментарий по поводу строительства в районе теплого пляжа в Актау.


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Комментарии ( 2 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 19:34
Всё продали и совесть в первую очередь. Хоть что нибудь оставили людям так нет всё на продажу когда уже это прекратится не знаю,хотя по большому счёту мне до фени все эти территории привык уже и только Баскудук мне покоя не даёт,но кому это теперь интересно.

Сообщения удаляю не читая.
 
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1arab (Посетители) Сегодня, 19:18
Дебилизм! Всех необходимо в лучшем случае (для них)уволить, с конфискацией имущества всех близких родственников! Зачем нам очередь,если вопрос о стройке идет
 
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None None (Посетители) Сегодня, 18:56
Я что то коментария и ответа о строительстве вообще не увидел.

Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства ответил на официальный запрос редакции Lada.kz по вопросу строительства, которое ведется на теплом пляже.


Только то что можно посмотреть на сайте информацию о свободных участках.
 
 

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