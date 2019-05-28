Температуру воды в Каспии можно узнавать онлайн на сайте Lada.kz

Иллюстративное фото
Данные о температуре воды в море с датчиков, установленных на яхте и базе отдыха Stigl, обновляются каждые 10 минут. Показания по зонам Актау, Кендерли, Саура и Мыс Песчаный предоставляются «Казгидромет» и обновляются ежедневно, три раза в сутки кроме выходных и праздничных дней.
Температуру воды в Каспийском море можно отслеживать тут.
В таблице данных указаны время и дата обновления температуры воды.
Температуру воды в Каспийском море можно отслеживать тут.
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