Пригласительные бланки на президентские выборы 9 июня валялись в одном из домов Актау

Приглашения на выборы
Житель Актау, нашедший пригласительные бланки на выборы 9 июня, отметил, что не знает, были ли они выброшены специально, или это была случайность.
- Может быть, их выбросили или выронили, точно не знаю, - сообщил очевидец.
В Мангистауской областной избирательной комиссии посоветовали жителям Актау заранее проверить свои фамилии в списках избирателей, чтобы избежать казусов 9 июня. Сделать это можно на своих избирательных участках. Уточнить свой избирательный участок можно по телефону актауской избирательной комиссии 33-65-20.
- По закону исполнительные органы должны предоставить списки избирателей за 20 дней в избирательные участки, поэтому в настоящий момент списки избирателей уже находятся в избирательных участках. Бывает, что избирателей во время распространения приглашений дома нет, тогда приглашения оставляют в почтовом ящике или прикрепляют к двери. Может, эти приглашения выпали каким-то образом. Поэтому, чтобы на выборах не было никаких проблем, советуем всем избирателям заранее проверить наличие вашей фамилии в избирательном списке, и к какому избирательному участку вы прикреплены. Здесь же можно получить приглашения на выборы, если вы их еще не получили, - рассказали в избирательной комиссии.
Напомним, 9 июня в Казахстане пройдут досрочные выборы президента.
Фото очевидца
- Может быть, их выбросили или выронили, точно не знаю, - сообщил очевидец.
В Мангистауской областной избирательной комиссии посоветовали жителям Актау заранее проверить свои фамилии в списках избирателей, чтобы избежать казусов 9 июня. Сделать это можно на своих избирательных участках. Уточнить свой избирательный участок можно по телефону актауской избирательной комиссии 33-65-20.
- По закону исполнительные органы должны предоставить списки избирателей за 20 дней в избирательные участки, поэтому в настоящий момент списки избирателей уже находятся в избирательных участках. Бывает, что избирателей во время распространения приглашений дома нет, тогда приглашения оставляют в почтовом ящике или прикрепляют к двери. Может, эти приглашения выпали каким-то образом. Поэтому, чтобы на выборах не было никаких проблем, советуем всем избирателям заранее проверить наличие вашей фамилии в избирательном списке, и к какому избирательному участку вы прикреплены. Здесь же можно получить приглашения на выборы, если вы их еще не получили, - рассказали в избирательной комиссии.
Напомним, 9 июня в Казахстане пройдут досрочные выборы президента.
Фото очевидца
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