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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 13

Пригласительные бланки на президентские выборы 9 июня валялись в одном из домов Актау

Приглашения на президентские выборы 2019 года, валяющиеся на полу, житель Актау нашел в 21 доме 4 микрорайона.

Приглашения на выборы
Житель Актау, нашедший пригласительные бланки на выборы 9 июня, отметил, что не знает, были ли они выброшены специально, или это была случайность.

- Может быть, их выбросили или выронили, точно не знаю, - сообщил очевидец.

В Мангистауской областной избирательной комиссии посоветовали жителям Актау заранее проверить свои фамилии в списках избирателей, чтобы избежать казусов 9 июня. Сделать это можно на своих избирательных участках. Уточнить свой избирательный участок можно по телефону актауской избирательной комиссии 33-65-20.

- По закону исполнительные органы должны предоставить списки избирателей за 20 дней в избирательные участки, поэтому в настоящий момент списки избирателей уже находятся в избирательных участках. Бывает, что избирателей во время распространения приглашений дома нет, тогда приглашения оставляют в почтовом ящике или прикрепляют к двери. Может, эти приглашения выпали каким-то образом. Поэтому, чтобы на выборах не было никаких проблем, советуем всем избирателям заранее проверить наличие вашей фамилии в избирательном списке, и к какому избирательному участку вы прикреплены. Здесь же можно получить приглашения на выборы, если вы их еще не получили, - рассказали в избирательной комиссии.

Напомним, 9 июня в Казахстане пройдут досрочные выборы президента.

Фото очевидца


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