Пострадавшему в аварии гражданину Турции помогли мангистауские врачи

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В приемный покой Бейнеуской центральной районной больницы 47-летний гражданин Турции поступил 18 мая с диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый оскольчатый перелом нижней челюсти, закрытая травма грудной клетки, ушибленная рана лица и правого бедра. По словам пациента, травму он получил в результате аварии.



- Находясь на стационарном лечении в стенах Бейнеуской центральной районной больницы с 18 по 20 мая, после стабилизации состояния больного врачами было решено с помощью санитарной авиации доставить его на дальнейшее лечение в Мангистаускую областную больницу. Пациент был доставлен в отделение травматологии областной больницы, где ему была оказана медицинская помощь врачами отделения. На сегодня пациент благополучно выписался и готовится выехать на родину, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.



Фото из архива Lada.kz