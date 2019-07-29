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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:10

Просмотров: 1031

За четыре дня полицейские выявили свыше 600 нарушений правил дорожного движения в Актау

В рамках оперативно-профилактического мероприятия республиканского масштаба «Безопасная дорога», которое проводилось с 24 по 28 июля, инспекторы составили протоколы в отношении 683 человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

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За час патрулирования, участие в котором принял корреспондент Lada.kz, полицейские пресекли на дорогах города три нарушения, когда водители разговаривали по телефону. Пять человек были привлечены к ответственности за то, что были не пристегнуты ремнями безопасности.

За четыре дня полицейские выявили свыше 600 нарушений правил дорожного движения в Актау


При автопатрулировании между 6 и 8 микрорайонами дорожные инспекторы остановили автомобиль Toyota Alphard, пригнанный из Армении.

За четыре дня полицейские выявили свыше 600 нарушений правил дорожного движения в Актау


- На данный момент в нашем городе достаточно много таких автомобилей, но именно эта машина вызвала подозрение, так как на ней были установлены государственные номерные знаки казахстанского образца. Мы выявили несоответствие фактического года выпуска автомобиля и года, указанного в паспорте транспортного средства. Также в документах не была полностью указана марка автомобиля, - отметил Тайман Аншыбаев, командир батальона патрульной полиции (БПП) управления полиции (УП) Актау.


За четыре дня полицейские выявили свыше 600 нарушений правил дорожного движения в Актау


В сопровождении сержантов Мейрамбека Оразбаева и Нурлана Каштаева водитель Toyota Alphard проследовал на штрафстоянку. На место был вызван наряд оперативно-следственной группы УП Актау. В течение следственных экспертиз машина будет находиться на штрафстоянке.

За четыре дня полицейские выявили свыше 600 нарушений правил дорожного движения в Актау


За четыре дня полицейские выявили свыше 600 нарушений правил дорожного движения в Актау


За четыре дня профилактических мероприятий полицейские привлекли к ответственности 683 человека.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (часть 1 статья 608 КоАП РК) привлечено к ответственности пять человек. Им грозит лишение водительских прав на три года.  

За непристегнутый ремень безопасности (часть 1 статья 593 КоАП РК) 202 водителя должны будут выплатить штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП), то есть 12 625 тенге. В числе нарушителей водители Lexus LX470 и Lexus LX 570, следовавших в свадебном кортеже.

Два человека понесут ответственность по части 4 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть). Нарушение подразумевает штраф в размере 20 МРП — 50 050 тенге или лишение права управления транспортными средствами на срок один год.  

В отношении 205 водителей были составлены протоколы по части 1 статьи 591 КоАП РК. Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном. Им также грозит штраф в размере 12 625 тенге.

За нарушение правил проезда железнодорожных переездов (часть 1 статья 607 КоАП РК) привлекли к ответственности пять человек. Наказание предусматривает штраф в размере 10 МРП — 25 250 тенге.

За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (часть 1 статья 600 КоАП РК), 37 водителей выплатят штраф в размере трех МРП (7 575 тенге).

Также 12 таксистов привлекли к ответственности по части 1 статьи 463 (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Им грозит штраф в размере пятнадцати МРП, то есть 37 875 тенге.

Пятерых водителей, которые ранее были лишены водительских прав (часть 3 статья 612 КоАП РК), полицейские оштрафовали на 10 МРП — 25 250 тенге.

За управление автомобилем, переоборудованным без соответствующего разрешения, в частности, это установка ксенона, привлекли 12 человек. Им грозит штраф в размере 15 МРП - 37 875 тенге.

За управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (часть 1 статья 346 УК РК), составлены протоколы в отношении двух водителей. Они наказываются штрафом в размере до 200 МРП — 505 000 тенге либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года. 

Остальным 196 водителям выписаны предупреждения за мелкие правонарушения.

Данное мероприятие, со слов Таймана Аншыбаева, проводится в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий среди водителей на дорогах республиканского и местного значения в Мангистауской области для снижения количества ДТП, а также нарушений ПДД.

За четыре дня полицейские выявили свыше 600 нарушений правил дорожного движения в Актау

Командир 2 взвода 1 роты БПП УП Актау капитан Тайман Аншыбаев


- Нарушений с каждым разом становится значительно меньше, потому что мы стали чаще проводить рейдовые мероприятия, направленные именно на выявление нарушений ПДД. Повсеместно установленные камеры видеонаблюдения также дают о себе знать, - дополнил Тайман Аншыбаев.


В ходе ОПМ инспекторы также останавливают автомобили и раздают их владельцам брошюры.

За четыре дня полицейские выявили свыше 600 нарушений правил дорожного движения в Актау

Сержанты Мейрамбек Оразбаев и Нурлан Каштаев раздают водителям брошюры


Полицейские убедительно просят соблюдать закон и быть аккуратными на дорогах.

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Комментарии ( 1 )

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 Самгат (Посетители) Сегодня, 10:05
Халықты қанап, күшті дәрежеге жеткен екенсіңдер.
 
 

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