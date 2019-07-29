Перелом шейных позвонков получил подросток в Актау после погружения в воду

Фото управления здравоохранения

Происшествие случилось 5 июля. В приёмный покой был доставлен 14-летний подросток.



- На момент поступления в больницу мальчик не мог шевелить конечностями. Он рассказал, что травму получил после того, как нырнул в мелководье. При диагностике выяснилось, что у пациента «осложненный компрессионный оскольчатый перелом пятого и шестого шейных позвонков. Шесть часов врачи Гельман Чагай и Ербол Кенжевалов оперировали мальчика. Пострадавшему удалили пятый шейный позвонок, заменив его титановым трансплантатом, устранив давление на спинной мозг. Ребёнку предстоит период реабилитации, – отметили в пресс-службе управления здравоохранения.