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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 2195

Перелом шейных позвонков получил подросток в Актау после погружения в воду

Перелом двух шейных позвонков получил 14-летний подросток после того, как нырнул в воду. Более шести часов мальчик находился в операционной. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото управления здравоохранения
Происшествие случилось 5 июля. В приёмный покой был доставлен 14-летний подросток.

- На момент поступления в больницу мальчик не мог шевелить конечностями. Он рассказал, что травму получил после того, как нырнул в мелководье. При диагностике выяснилось, что у пациента «осложненный компрессионный оскольчатый перелом пятого и шестого шейных позвонков. Шесть часов врачи Гельман Чагай и Ербол Кенжевалов оперировали мальчика. Пострадавшему удалили пятый шейный позвонок, заменив его титановым трансплантатом, устранив давление на спинной мозг. Ребёнку предстоит период реабилитации, – отметили в пресс-службе управления здравоохранения.


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Комментарии ( 6 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 18:32
Происшествие случилось 5-го июля! Сегодня 29 если что,засекреченная информация? Или писать больше не о чем
? Все мы были пацанами и ныряли с пирсов и камней,но такого освещения в прессе не было. Парню реально не повезло. Выздоравливай пацан!
 
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Jax (Посетители) Сегодня, 16:38
Цитата: Valderrama
Медоборудование в полиэтиленовой пленке... напоминает мне пульт от телевизора.

защита от брызг крови...
 
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 Маша М (Посетители) Сегодня, 15:53
Цитата: vnshds
Теперь надо срочно запретить мальчикам иметь шею

А если бы это ваш ребенок покалечился? Юморист недоделаный huh , только бы над чужой бедой глумиться.

Мальчику выздоровления. Дай Аллах чтобы все обошлось. Быть прикованным на всю жизнь к кровати после того как ты 14 лет жил нормальной жизнью, страшное испытание, не дай никому. Даже таким комментаторам.
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 14:47
Медоборудование в полиэтиленовой пленке... напоминает мне пульт от телевизора.
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 14:34
Нас спасёт штраф на погружение в воду! chih
Думаю ЧС и акимат над этим уже работают.

Мальчику выздоровления!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 vnshds (Посетители) Сегодня, 13:37
Теперь надо срочно запретить мальчикам иметь шею, и ввсети штрафы.
 
 

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