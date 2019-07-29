«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Июля
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 385.1 KZT
  • €1 = 428.35 KZT
  • 1 RUB = 6.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 527

В Мангистауской области прессу будут доставлять с помощью дронов

Первый тестовый полёт беспилотника, который доставил республиканскую прессу в село Акшукур Тупкараганского района, провели 29 июля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казпочта».

Запуск первого дрона в Мангистау
Дроны, по сообщению пресс-службы АО «Казпочта», будут доставлять корреспонденцию в восемь населенных пунктов области: сёла Мангистау, Батыр, Баянды, Даулет, Кызылтобе, Саин Шапагатов, Кызылсай и Акшукур.

Проект по доставке прессы дронами «Казпочта» реализует уже третий год. Но ранее беспилотники доставляли прессу только в шести областях – Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской. В этом году к проекту присоединятся ещё две области Западного Казахстана – Мангистауская и Актюбинская.

- Дроны помогут нам оптимизировать процессы доставки, но ни в коем случае не отменяют работу почтальона. Это значит, например, что читатели республиканских газет получают их в день выхода, а не в день, когда в данный посёлок приедет наземный почтовый транспорт. Преимущества дронов — высокая мобильность, независимость от качества дорог и малая энергозатратность, - отметила Дариха Утебалиева, директор Мангистауского областного филиала АО «Казпочта».

Всего за время реализации проекта летательные аппараты перевезли около 18,5 тонн периодической прессы, преодолев 145 тысяч км за 4 960 часов. По всем областям задействовано 20 дронов, которые могут перевозить груз в 2 кг и 4 кг.

- Содержанием, обслуживанием и эксплуатацией дронов национальный почтовый оператор не занимается, поскольку это требует специфической квалификации и дополнительных затрат. В этом вопросе «Казпочта» сотрудничает с алматинской компанией «Adrome Automation», которая производит и запускает беспилотники, проходит по сервисной модели. Казпочта платит только за услугу по доставке прессы, - рассказали в пресс-службе АО «Казпочта».

К слову, использование дронов для доставки корреспонденции имеет и печальный опыт. Так, в столице Бурятии Улан-Удэ 2 апреля состоялся тестовый запуск первого в российской истории почтового дрона. Описав дугу в воздухе, беспилотник на полной скорости врезался в стену соседнего дома, чудом не разбив чьё-то окно.



Фото «Казпочты». Видео из открытых источников


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kolu411
  • тишка
  • мунайши73
 None None (Посетители) Сегодня, 18:39
И это с нашими постоянными ветрами.
Удачи им.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика