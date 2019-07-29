В Мангистауской области прессу будут доставлять с помощью дронов

Запуск первого дрона в Мангистау
Дроны, по сообщению пресс-службы АО «Казпочта», будут доставлять корреспонденцию в восемь населенных пунктов области: сёла Мангистау, Батыр, Баянды, Даулет, Кызылтобе, Саин Шапагатов, Кызылсай и Акшукур.
Проект по доставке прессы дронами «Казпочта» реализует уже третий год. Но ранее беспилотники доставляли прессу только в шести областях – Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской. В этом году к проекту присоединятся ещё две области Западного Казахстана – Мангистауская и Актюбинская.
- Дроны помогут нам оптимизировать процессы доставки, но ни в коем случае не отменяют работу почтальона. Это значит, например, что читатели республиканских газет получают их в день выхода, а не в день, когда в данный посёлок приедет наземный почтовый транспорт. Преимущества дронов — высокая мобильность, независимость от качества дорог и малая энергозатратность, - отметила Дариха Утебалиева, директор Мангистауского областного филиала АО «Казпочта».
Всего за время реализации проекта летательные аппараты перевезли около 18,5 тонн периодической прессы, преодолев 145 тысяч км за 4 960 часов. По всем областям задействовано 20 дронов, которые могут перевозить груз в 2 кг и 4 кг.
- Содержанием, обслуживанием и эксплуатацией дронов национальный почтовый оператор не занимается, поскольку это требует специфической квалификации и дополнительных затрат. В этом вопросе «Казпочта» сотрудничает с алматинской компанией «Adrome Automation», которая производит и запускает беспилотники, проходит по сервисной модели. Казпочта платит только за услугу по доставке прессы, - рассказали в пресс-службе АО «Казпочта».
К слову, использование дронов для доставки корреспонденции имеет и печальный опыт. Так, в столице Бурятии Улан-Удэ 2 апреля состоялся тестовый запуск первого в российской истории почтового дрона. Описав дугу в воздухе, беспилотник на полной скорости врезался в стену соседнего дома, чудом не разбив чьё-то окно.
Фото «Казпочты». Видео из открытых источников
Проект по доставке прессы дронами «Казпочта» реализует уже третий год. Но ранее беспилотники доставляли прессу только в шести областях – Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской. В этом году к проекту присоединятся ещё две области Западного Казахстана – Мангистауская и Актюбинская.
- Дроны помогут нам оптимизировать процессы доставки, но ни в коем случае не отменяют работу почтальона. Это значит, например, что читатели республиканских газет получают их в день выхода, а не в день, когда в данный посёлок приедет наземный почтовый транспорт. Преимущества дронов — высокая мобильность, независимость от качества дорог и малая энергозатратность, - отметила Дариха Утебалиева, директор Мангистауского областного филиала АО «Казпочта».
Всего за время реализации проекта летательные аппараты перевезли около 18,5 тонн периодической прессы, преодолев 145 тысяч км за 4 960 часов. По всем областям задействовано 20 дронов, которые могут перевозить груз в 2 кг и 4 кг.
- Содержанием, обслуживанием и эксплуатацией дронов национальный почтовый оператор не занимается, поскольку это требует специфической квалификации и дополнительных затрат. В этом вопросе «Казпочта» сотрудничает с алматинской компанией «Adrome Automation», которая производит и запускает беспилотники, проходит по сервисной модели. Казпочта платит только за услугу по доставке прессы, - рассказали в пресс-службе АО «Казпочта».
К слову, использование дронов для доставки корреспонденции имеет и печальный опыт. Так, в столице Бурятии Улан-Удэ 2 апреля состоялся тестовый запуск первого в российской истории почтового дрона. Описав дугу в воздухе, беспилотник на полной скорости врезался в стену соседнего дома, чудом не разбив чьё-то окно.
Фото «Казпочты». Видео из открытых источников