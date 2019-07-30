Любовные утехи в Актау: «Сладкая парочка» поплатится штрафом или арестом

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Герои видеоролика, по информации ведомства, оказались без определенного места жительства.
В отношении них стражи порядка составили протоколы по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материалы дела направят в Специализированный административный суд Актау.
Правонарушителям предусмотрен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (12 625 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.
Напомним, инцидент произошёл днём 28 июля под деревом у дома №28.
В отношении них стражи порядка составили протоколы по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материалы дела направят в Специализированный административный суд Актау.
Правонарушителям предусмотрен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (12 625 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.
Напомним, инцидент произошёл днём 28 июля под деревом у дома №28.