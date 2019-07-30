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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 579

Любовные утехи в Актау: «Сладкая парочка» поплатится штрафом или арестом

Личности мужчины и женщины, которые занимались сексом средь бела дня в 26 микрорайоне, установлены. Подробности сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Герои видеоролика, по информации ведомства, оказались без определенного места жительства.

В отношении них стражи порядка составили протоколы по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материалы дела направят в Специализированный административный суд Актау.

Правонарушителям предусмотрен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (12 625 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.  



Напомним, инцидент произошёл днём 28 июля под деревом у дома №28.


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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:38
административный арест на срок до 10 суток.

вот,корми ещё этих маргиналов на нас счёт
 
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  • makenych
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:14
Как и чем они заплатят штраф .бомжи без средств .их дом улица .они дома им и занимались
 
 

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