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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:33

Просмотров: 311

Проблемы партнёрства: Бизнесмены региона готовят иск в суд на управление образования Мангистау

Предприниматели Актау, построившие детские сады и спортивные залы в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП), готовят документы в суд на управление образования региона с целью добиться выплат банковских просрочек. Из-за несоблюдения условий договора со стороны управления образования счета бизнесменов арестованы. Об этом рассказали бизнесмены.

Фото из открытых источников
По словам предпринимателей, они заключили договор с управлением образования Мангистау на строительство спортивных залов, детских садов и проведение ремонта в дошкольных учреждениях. Работы велись как за счёт собственных средств, так и за счёт банковских займов.

- В договоре было указано, что пеня банка, которая накапливается в случае задержки платёжных расчётов, оплачивает управление образования. С учётом того, что ежегодный возврат наших денег оплачивается ими с опозданием, в банке у нас накопилась пеня. Только у меня размер пени в банке составляет 5, 5 миллиона тенге, это за 2018 и 2019 год. С учётом того, что добровольно выполнять условия договора управление образования не хочет, мы вынуждены подавать на них в суд, – рассказывает Данияр Нурмаканов, предприниматель.

Подобная ситуация у четырёх предпринимателей региона, работавших в рамках механизма ГЧП.

- Мы построили детский сад в Мунайлинском районе, вложили 541 миллион тенге и второй год выпрашиваем возврат собственных средств. Если основной долг управление образования с горем пополам и выплачивает, то банковская пеня каждый день увеличивается. За прошлый год она составляет 44 миллиона тенге. Из-за этого наши счета арестованы, – говорит Есенгали Байбакты, предприниматель.

В управлении образования рассказали, что просрочки возникали из-за отсутствия денег на контрольном счету наличности, а тот, в свою очередь, пополняется за счёт налоговых поступлений.

- На сегодняшний день остался один предприниматель, которому мы должны выплатить основной долг. В первую очередь необходимо погасить основной долг. Вопрос по выплате задолженности перед банком, который нужно обсудить с нашим юристом, – сообщил Аскар Сейдалиев, руководитель управления образования Мангистауской области.


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Комментарии ( 2 )

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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 14:06
В Казахстане нет доверия никому все обманывают начиная от президента и заканчивая простым человеком ,
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:35
кто верит государству - тот тратит деньги зря
 
 

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