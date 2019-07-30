Проблемы партнёрства: Бизнесмены региона готовят иск в суд на управление образования Мангистау

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По словам предпринимателей, они заключили договор с управлением образования Мангистау на строительство спортивных залов, детских садов и проведение ремонта в дошкольных учреждениях. Работы велись как за счёт собственных средств, так и за счёт банковских займов.



- В договоре было указано, что пеня банка, которая накапливается в случае задержки платёжных расчётов, оплачивает управление образования. С учётом того, что ежегодный возврат наших денег оплачивается ими с опозданием, в банке у нас накопилась пеня. Только у меня размер пени в банке составляет 5, 5 миллиона тенге, это за 2018 и 2019 год. С учётом того, что добровольно выполнять условия договора управление образования не хочет, мы вынуждены подавать на них в суд, – рассказывает Данияр Нурмаканов, предприниматель.



Подобная ситуация у четырёх предпринимателей региона, работавших в рамках механизма ГЧП.



- Мы построили детский сад в Мунайлинском районе, вложили 541 миллион тенге и второй год выпрашиваем возврат собственных средств. Если основной долг управление образования с горем пополам и выплачивает, то банковская пеня каждый день увеличивается. За прошлый год она составляет 44 миллиона тенге. Из-за этого наши счета арестованы, – говорит Есенгали Байбакты, предприниматель.



В управлении образования рассказали, что просрочки возникали из-за отсутствия денег на контрольном счету наличности, а тот, в свою очередь, пополняется за счёт налоговых поступлений.



- На сегодняшний день остался один предприниматель, которому мы должны выплатить основной долг. В первую очередь необходимо погасить основной долг. Вопрос по выплате задолженности перед банком, который нужно обсудить с нашим юристом, – сообщил Аскар Сейдалиев, руководитель управления образования Мангистауской области.