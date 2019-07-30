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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:29

Просмотров: 795

Порядка миллиарда тенге ещё не выплатили учителям в Мангистау

Учителя Мангистау до сих пор не получили часть своих отпускных денег. Полностью рассчитаться с педагогами должны до августа. Об этом сообщили в управлении образования.

Фото из открытых источников
Педагоги сетуют, что полностью свои отпускные деньги не получили уже даже по окончании трудового отдыха.

- Мы получили лишь небольшую часть денег. Лично я вышла в отпуск в июне, и мне должны еще 150 тысяч тенге. Директора школ никак не комментируют нам ситуацию. Говорят, что все ждут доплат из республиканского бюджета. Ну, это издевательство какое -то. Из-за проблем с выплатой я не смогла поехать в санаторий, а впереди новый учебный год, и наши проблемы по сути никого не волнуют, – жалуется педагог средней школы.

В управлении образования информация иная.

- С теми учителями, которые отдыхали в июне, мы рассчитались полностью. На сегодняшний день 80 процентов педагогов уже получили свои деньги и за июль. Всего мы должны были порядка 6,5 миллиарда тенге. Осталось оплатить около миллиарда тенге. Выплаты планируем произвести в течение нескольких дней, – прокомментировали в управлении образования Мангистауской области.

Напомним, учителя пожаловались на задержку выплат отпускных денег.


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Комментарии ( 1 )

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  • kz1990
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:17
интересно, министр образования вовремя получает свою зарплату?
 
 

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