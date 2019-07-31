График полива на август не предоставили в озеленительной компании Актау

Фото из архива Lada.kz
Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «РЭП» не предоставили график полива городских зелёных насаждений в последний месяц лета.
Причины на предприятии не сообщили.
Причины на предприятии не сообщили.
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Среда, 31 Июля
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Комментарии ( 3 )
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